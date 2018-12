Damion oposita a Eurovisión

La cuenta atrás para Eurovisión 2019 ha comenzado en 'Operación Triunfo'. TVE ha vuelto a escoger al famoso talent show como preselección de cara a representar a España en el próximo festival de la canción, que tendrá lugar en Tel-Aviv tras el triunfo de Netta Barzilai.

En esta ocasión, a diferencia de la pasada edición, cualquier concursante podrá optar a conseguir el pasaporte a Israel para representar a España, entre los que se incluye al tinerfeño Damion con la canción 'Sale'.

A lo largo de estos días, los concursantes grabarán un minuto de sus canciones, las cuales se colgarán en RTVE.es la noche del 19 al 20 de diciembre, durante la emisión de la gran final de OT 2018. A partir de ese momento, los usuarios podrán votar diariamente sus tres canciones favoritas hasta el 2 de enero a las 23:59 horas, cuando se cerrarán las votaciones. Las tres canciones más votadas por el público se clasificarán directamente para la gala especial de OT Eurovisión y a ellas se sumarán otras siete canciones escogidas por una comisión formada por dos miembros de la dirección de RTVE, uno de RTVE digital y dos profesores de la Academia.



Estas son las canciones nominadas:

- "Hoy vuelvo a reír otra vez" - Noelia

- "Vuelve" - Marta

- "Nunca fui" - Carlos Right

- "Qué quieres que haga"- Julia

- "Qué será luego" - Alba

- "Nadie se salva" - Natalia y Miki

- "A tu lado" - Joan Garrido y Marilia

- "No puedo más" - Famous

- "Se te nota" - Carlos Right

- "Dímelo de frente" - Sabela

- "Todo bien" - Marilia

- "Muérdeme" - María

- "Hoy soñaré" - Sabela

- "La venda" - Miki

- "El equilibrio" - Miki

- "Sale" - Damion

- "La clave" - Natalia



Polémica

A diferencia del año pasado, no todos los concursantes defenderán el mismo número de temas y algunos de los expulsados también participarán en esta selección, aunque no todos como en un primer momento se había anunciado: África, Alfonso y Dave se han quedado sin tema, algo que no les ha sentado muy bien y que han mostrado en Twitter. "Bueno, que se hace, al parecer no hay gala Eurovision para 3 de los 16 Triunfitos", ha dicho Alfonso, primer expulsado del programa. "A mí lo que me gustaría es comentar Eurovisión y ahora no hay impedimento", ha bromeado Dave.