Miguel González expone su última obra en el Círculo, 40 acuarelas de diversa temática

Miguel González expone en el Círculo de Amistad XII de Enero, en su sede de la capitalina calle Ruiz de Padrón, su última obra. Hasta el próximo 15 de diciembre se puede disfrutar del trabajo de los dos últimos años de este creador, que se ha centrado en la acuarela, mostrando en este caso unas 40 obras de diferentes formatos y que van desde el paisaje al bodegón pasando por la figuración. "Los paisajes son mayormente los de Canarias", aclara González, que vuelve a exponer en el Círculo, reservando alguna sorpresa a los visitantes de la muestra, como él mismo indica.

"Esta exposición destaca sobre todo por el tratamiento de la luz. En otras quizá me he centrado más en el color, pero en este caso he querido reflejar la potencia de la luz de Canarias", afirma Miguel González.

Esta exposición se puede visitar de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. La misma fue inaugurada el pasado jueves día 29 a cargo de Ana María Díaz Pérez, vocal de Cultura del Círculo de Amistad XII de Enero, doctora en Historia del Arte, académica de la Ramed y de Bellas Artes presidenta de la Tertulia Amigos 25 de Julio.

Nacido en 1961 en Santa Cruz de Tenerife, Miguel González es uno de los mejores acuarelistas de Canarias de la actualidad. Ha trabajado sobre todo el paisaje de las Islas, siempre con un cuidado tratamiento del color y con un trazo muy fino. Los que han seguido su obra destacan la sinceridad que impregna sus creaciones, muy honestas y llenas de sentimiento.

La observación de sus pinturas despierta en el espectador sosiego y animación a la observación de los detalles.

Fue distinguido con el Premio Popular Andrés Bello 1981 y 1984; y con el primer premio del concurso de acuarelas Noveles 1988. Ha expuesto en Canarias, Cuba, Cataluña y Escocia.