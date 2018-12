TEA proyecta ´La cámara de Claire´, la nueva película del director coreano Hong Sangsoo

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta esta tarde, a las 19:00 y 21:30 horas, La cámara de Claire ( Keul-le-eo-ui Ka-me-la, 2017), la nueva película del director coreano Hong Sangsoo. El filme, protagonizado por Isabelle Huppert y Kim Min-hee, descubre una historia donde se mezcla el cine, el amor, el desamor, la frustración, el desengaño, la amistad y la relevancia de la imagen fotográfica. Escrita y dirigida por Hong Sangsoo, La cámara de Claire -un pequeño homenaje a la mirada del creador y al significado del cine-se rodó durante el Festival de Cannes de 2016 y estuvo en la Sección oficial fuera de competición un año después.

El filme se podrá ver en versión original en coreano, inglés y francés con subtítulos en español. Las entradas para asistir a esta proyección ya se pueden adquirir tanto en la taquilla de TEA como a través de la web, mediante el sistema de venta online.

En un viaje de negocios al Festival de cine de Cannes, la joven Manhee -asistente de ventas de una distribuidora- es acusada de mentirosa por su jefa y despedida de su puesto al considerarla deshonesta, pero en el fondo por una cuestión de celos. Por suerte, allí conocerá a Claire, una profesora apasionada de las fotografías. Cuando ambas se conocen, simpatizan con facilidad, a pesar de las maneras distintas que tienen de ver la vida. Pero juntas, lograrán entender sus mundos.

Trayectoria

Hong Sangsoo nació en Corea del Sur en 1960 y estudió cine en la Universidad de Chung-Ang. Desde que debutara en 1996 con la sorprendente The day a pig fell into the well, Hong Sang-Soo ha desarrollado un lenguaje cinematográfico y una estética singulares a lo largo de las 18 películas que ha escrito y dirigido, lo que ha contribuido a convertirlo en uno de los autores coreanos más consolidados hoy día.

Entre sus títulos cabe destacar Right now, wrong then ( Ahora sí, antes no, 2015), In another country (En otro país, 2012), Hahaha (2010), Woman on the beach (Mujer en la playa, 2006), Lo tuyo y tú (2016) y En la playa sola de noche (2017).