Ópera de Tenerife ofrece un aperitivo lírico en Güímar de la mano de Rossini

Ópera de Tenerife ha organizado para hoy, a partir de las 12:00 horas, un recital lírico con el que pretende homenajear al compositor Gioachino Rossini con motivo de los 150 años de su fallecimiento. El acto tendrá lugar en el patio del Ayuntamiento de Güímar, con entrada libre hasta completar el aforo.

El director artístico de Ópera (e)Studio, Giulio Zappa, se encargará de descubrir los entresijos de la obra de Rossini en un recital que contará con la participación de los cantantes Mar Campo (contralto), Jorge Franco (tenor) y Nicolò Donini (bajo), que estarán acompañados al piano por el maestro José Miguel Román.

El programa que interpretarán los artistas está compuesto por diferentes piezas del repertorio rossiniano como D'ogni più sacro impegno ( L'occasione fa il ladro), Cruda sorte... Già so per pratica ( L'italiana in Algeri), Accusata di furto ( La gazza ladra), Ecco ridente in cielo ( Il barbiere di Siviglia), Oh patria... Di tanti palpiti ( Tancredi) y La calunnia è un venticello ( Il barbiere di Siviglia).

Esta actividad se incluye dentro de las acciones paralelas que Ópera de Tenerife organiza para promocionar los diferentes títulos de la temporada en una apuesta por difundir y acercar el género lírico a todos los municipios de la Isla.

Ópera de Tenerife está concediendo un destacado protagonismo en esta temporada a Rossini, conocido como Cisne de Pésaro, dado que el primer título fue L'italiana in Algeri y ahora llega Il viaggio a Reims, la última ópera de Rossini en italiano, que se representará el 15 de diciembre a las 19:30 horas en el Auditorio de Tenerife.

Ópera de Tenerife quiere celebrar con este montaje las cinco primeras ediciones de Ópera (e)Studio. El elenco de Il viaggio a Reims está compuesto por artistas con carreras profesionales de proyección internacional y que han estado en alguna de las ediciones anteriores.