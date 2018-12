Veintitrés cortos internacionales aspiran a ganar el sexto Festival Tenerife Shorts

La VI Edición del Festival Internacional de Cortometrajes -Tenerife Shorts- que arrancó ayer en TEA Tenerife Espacio de Las Artes con el especial canario Canary Shorts, continúa hoy y mañana con su sección estrella: la competición internacional.

Será un certamen de entrada gratuita compuesto de veintitrés cortometrajes producidos por veintiocho países distintos de cuatro continentes. Las películas se proyectarán en versión original con doble subtitulado, castellano e ingles. Todas las cintas en liza han sido producidas en los últimos doce meses y trece de ellas se proyectan por primera vez en España, además de contar con la presencia de varios de los directores en Tenerife, como Francesco Rufini o Renee Zhang. Son obras, según José Cabrera Betancort, director del festival, "que nos ayudan a comprender mejor la diversidad del cine contemporáneo y de la cultura de países distantes como Vietnam, Macedonia, Tailandia, Japón o Burkina Faso y que difícilmente se verían en Canarias sin la ventana que ofrece Tenerife Shorts". La competición tendrá lugar hoy viernes y mañana sábado en dos pases distintos: a las 19:00 y a las 21:00 horas.

Así, la jornada prevista para hoy se completa con los siguientes bloques: A las 19:00 horas la primera película en pantalla será Tourneur, de Yalda Afsah (2018, Alemania) Un documental alemán de 14 minutos que se estrena en España. La cinta relata una corrida de toros en el sur de Francia. La espuma blanca fluye hacia la arena, borrando la vista de animales y humanos. Tourneur muestra a jóvenes en el cuadrilátero con un toro, sus gestos van de la subyugación arcaica a la danza moderna.

La segunda en pantalla será Mamartuile (2017, México). Es una obra de ficción de Alejandro Saevich donde recrea al presidente de México que está en los últimos días de su sexenio y solo cuenta los días para retirarse. Todo parece una apacible despedida hasta que un conflicto internacional interrumpe su agradable descanso.

El siguiente cortometraje será Ceva, de Paul Murean (2018 Rumanía - República Checa). Se trata de una cinta de animación que se estrena en España. La película advierte que todo lo que se puede evitar durante la vida de una persona puede convertirse más tarde en lo básico de la vida futura.

Francesco Rufini estrena en España su documental Dogma (2018, Reino Unido). El director acudirá a Tenerife para presentar su obra. Serán once minutos de metraje con un argumento lleno de cuestiones: ¿Qué hace que un perro sea un buen chico? Descubre el mundo de los perros y las exposiciones caninas a través de los ojos de sus mejores compañeros. Sigue los sonidos de la obsesión más mona de los hombres.

También se estrena en España la coproducción The Role, de Farnoosh Samadi (2018, Irán - Italia). Aquí, una mujer acompaña a su marido para una audición.

La última cinta en pantalla de este primer pase será Los que desean, de Elena López Riera (2018, Suiza, España). Es un documental de 24 minutos recreado en el sur de España. Una peculiar carrera de pichones pintados a mano premiará no al más rápido, sino a aquel que consiga seducir a una pichona y volar el mayor tiempo posible a su lado.

A las 21:00 horas comenzará el segundo pase, de ochenta minutos de duración, con el atractivo en pantalla de la ganadora del Oso de Plata en la Berlinale: The Men Behind the Wall ( Los hombres tras el muro), de la directora israelí Ines Moldavsky (2018, Israel). Este documental de 24 minutos relata la siguiente historia: mujer busca hombres. Hombre busca mujeres. Todo debería resultar muy sencillo si ella no estuviese en Israel y los hombres más cercanos no estuviesen en Cisjordania.

Este segundo pase comenzará con The Voice Over, (2018, Belgica). Es un trabajo conjunto entre Claudia Cortés Espejo, Lora D'Addazio, Mathilde Remy. Las cineastas recurren a la animación para, en apenas cinco minutos, recrear la historia de un hombre que vivía en una pequeña casa, en una pequeña calle, en el centro de una pequeña ciudad.

Continuará con The Ambassador's Wife ( La mujer del embajador), de Theresa Traore Dahlberg (2018, Burkina Faso, Suecia). Es un documental de 16 minutos que también se estrena en el país. La cinta cuenta: la esposa del embajador francés soñaba con convertirse en una famosa cantante de ópera. En cambio, ahora usa el canto como oxígeno para sobrevivir a su vida aparentemente privilegiada.

El siguiente cortometraje será Good Intentions ( Buenas intenciones), de Anna Mantzaris. (2018, Reino Unido). Pieza de animación que se estrena en España. La cinta acerca a la siguiente historia: Después de que una mujer joven sea responsable de un accidente y se dé a la fuga, comienzan a suceder cosas extrañas y espeluznantes...

La jornada competitiva de hoy terminará con los cortos Vihta y All inclusive. La comedia Vihta, de François Bierry. (2018, Bélgica) recrea en 21 minutos la historia de Serge y sus colegas que trabajan para una pequeña empresa recién comprada por un gran grupo. Como regalo de bienvenida, su nuevo jefe los invita a un centro termal. Por otro lado, All Inclusive ( Todo incluido), es un documental de Corina Schwingruber Ili? (2018, Suiza). La cinta de la realizadora helvética, de diez minutos de metraje, nos introduce en el mundo de los cruceros, en el hechizo del entretenimiento masivo en alta mar.