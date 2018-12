Jocelyn Pook: "Estoy profundamente inmersa emocionalmente cuando escribo música"

La Fundación CajaCanarias despide hoy el programa de actividades del Otoño Cultural 2018 con el concierto de Jocelyn Pook. Este recital, para el que aún quedan entradas disponibles (15 euros), se celebrará a partir de las 20:00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife (Plaza de Patriotismo,1). La violinista londinense, acompañada por los principales músicos que interpretan algunas de las bandas sonoras de los filmes que Pook ha compuesto durante su larga trayectoria y que han protagonizado la Filmoteca CajaCanarias durante el presente mes de noviembre. Nacida en Londres, Jocelyn Pook estudió violín y viola en el Guildhall School of Music and Drama, y posteriormente se unió al grupo Communards. Ha compuesto, entre otras, las bandas sonoras de El mercader de Venecia (2004), Caótica Ana (2007) y Habitación en Roma, dirigidas por Julio Medem; y Bricklane (2007), dirigida por Sarah Gavron.

Antes de que comenzara a com poner música para películas, su trabajo ya era muy cinematográfico. Por ejemplo, en los álbumes que grabó en la etiqueta de Real Word. ¿Cree que esto le abrió el camino en las composiciones de bandas sonoras o fue parte de un proceso más complejo?

Sí, creo que puede ser por eso que algunos directores de cine se sintieron atraídos por mi trabajo. Muchas piezas de mis primeros álbumes habían comenzado como pequeñas ideas para proyectos de teatro o danza y luego se desarrollaron cuando quería tocarlas en vivo. Stanley Kubrick me pidió que escribiera para él después de que escuchó un fragmento de mi álbum Flood, Backwards Priests, escrito originalmente para un proyecto de teatro de danza sobre la homofobia en la Iglesia.

¿Cómo es el proceso de composición cuando hace música para una película? ¿Usted simplemente "confía" en su fondo musical o simplemente sigue lo que la película le dice o le inspira?

Aunque tengo una formación clásica como intérprete de viola y pianista, no me formé como compositora, y siento que siempre estoy aprendiendo con cada proyecto. Pero creo que no tener una formación formal de compositores me ha dado más libertad, así que estoy feliz por eso. Trabajo instintivamente con cada proyecto. Cada proyecto es muy diferente, pero siempre comienza con la absorción de las ideas y las atmósferas con las que trata la película, y luego empiezo a jugar con diferentes mundos sonoros y pequeñas ideas, y crece a partir de ahí. Puede tomar tiempo encontrar lo correcto y constantemente estoy contactando con el director durante el proceso.

Se ha dicho que su música capta el dolor. ¿Es porque estás inmersa emocionalmente al componer, o se debe a otras razones?

Es difícil para mí saberlo, pero, por supuesto, estoy profundamente inmersa emocionalmente cuando escribo música.

¿Piensa que su música forma parte de lo que podríamos entender como "músicas del mundo"? Muchas de sus canciones evocan al desierto, al Cercano Oriente e incluso a la India.

Bueno, gran parte de mi música tiene elementos de diferentes etnias, así como de la música medieval, pero generalmente es demasiado clásica para ser "músicas del mundo". Algunas piezas comenzaron con una muestra o fragmento en particular, y luego crecieron alrededor de ella. Por ejemplo, Upon This Rock (de mi álbum Untold Things) comienza con una frase del extraordinario canto iraní. En Oppenheimer parto de una frase cantada por un niño judío yemení. En mi grupo, actúa regularmente con una cantante iraní, macedonia e india, así como Melanie Pappenheim, y con frecuencia incluyo qanun, shawm, duduk y otros instrumentos del Medio Oriente en mi ensemble.

En el caso de las películas de Medem, Caótica Ana y Habitación en Roma , las canciones ya estaban compuestas. En cierto sentido, su música es tan poderosa, tan abierta y conmovedora que puede encontrar fácilmente el lugar correcto. ¿Cómo fue el proceso y la conexión con el mundo cinematográfico de Julio Medem?

En realidad, aunque algunas canciones ya habían sido compuestas, otras fueron escritas especialmente para sus películas. Realmente disfruté trabajando con Julio y encontré que tanto él como sus ideas eran muy inspiradoras. Su mundo cinematográfico era tan rico y atmosférico, había mucho donde inspirarse, y fue encantador trabajar con él, un director de mente abierta, alentador, generoso, paciente.

¿Cuáles son sus principales influencias musicales?

Es difícil decirlo con algunos nombres, pero siempre vuelvo a Bach y la música medieval. La música de Gavin Bryars, Steve Reich, Philip Glass, Arvo Part, Hildegarde de Bingham, Laurie Anderson, tuvo un profundo efecto en mí, y en mis 20 años descubrí una pasión por la música de Europa del Este cuando tocaba en una banda llamada 3 Mustaphas 3. Durante mis años 20 y 30 toqué y grabé con muchas bandas y conjuntos diferentes, en su mayoría bandas pop (estaba en The Communards), y en Realworld (estudio de Peter Gabriel) tocaba y grababa con muchos artistas de músicas del mundo. Creo que absorbí mucho de muchos de esos encuentros.

¿Cuáles son sus principales proyectos para el futuro cercano?

Hay un par de películas en trámite, y también un concierto multimedia llamado Hysteria: A Song Cycle For Singer And Psychiatrist, que esperamos que sea una gira el próximo año. Es parte de una trilogía de trabajos que exploran enfermedades mentales.