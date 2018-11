Sendijarevic, Smith y Collantes, jurado internacional para el Tenerife Shorts

El Festival Internacional de Cortometrajes -Tenerife Shorts- contará con un jurado de reconocimiento internacional para dilucidar el cortometraje vencedor de su sexta edición. La canadiense Justine Smith, crítica de cine; Ena Sendijarevic, realizadora bosnia, y el cineasta madrileño Pedro Collantes decidirán el ganador de la Sección Oficial en la Competición Internacional de Tenerife Shorts, que tendrá lugar del 29 de noviembre al 2 de diciembre del presente año en la sala de audiovisuales de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Justine Smith es una crítica de cine afincada en Montreal que en 2015 formó parte de Locarno Critics Academy. Ha participado en una serie de publicaciones como Roger Ebert, National Post o Little White Lies, y escribe habitualmente para Cult MTL. Además, presenta con asiduidad el podcast en francés sobre cine 24 Images. Smith es miembro activo de la Asociación Quebequesa de Críticos Cinematográficos (AQCC) y ha formado parte del jurado en el Festival International de Cine Fantasia así como del Festival du Nouveau Cinema.

Ena Sendijarevic? es una cineasta de origen bosnio afincada entre Ámsterdam y Berlín. Estudió Cine en la Universidad de Ámsterdam y en la Freie Universität Berlin. En 2014 se gradúo en la Academia de Cine de los Países Bajos como guionista y directora. Ha dirigido varios cortometrajes exitosos como Travelers into the Night (2013), Fernweh (2014) e Import (2016) con el que ganó la IV edición de Tenerife Shorts ese mismo año, y que además fue el cortometraje holandés presentado para los Oscar 2017. Su trabajo ha viajado a festivales internacionales de cine como la Quincena de Realizadores de Cannes, Toronto, Rotterdam, Palm Springs, o Message to Man, consiguiendo llevarse numerosos premios a casa. Actualmente está trabajando en su primer largometraje Take Me Somewhere Nice, cuyo estreno internacional se prevé para 2019.

Charla con Collantes

El tercer miembro del jurado es Pedro Collantes. Aprovechando la presencia del cineasta madrileño en la isla, Tenerife Shorts programará una clase magistral seguida de un coloquio el sábado 1 de diciembre, a las 17:00 horas, en la sala de audiovisuales de TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la que el cineasta madrileño compartirá su experiencia como productor, guionista y director de cortometrajes, poniendo especial énfasis en el proceso de rodar en diferentes países e idiomas. Collantes disertará sobre su experiencia de coproducción y mostrará como ejemplo su cortometraje Ato San Nen, premiado -entre otros- en el festival de Clermont-Ferrand, Bristol.