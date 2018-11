La Reina salta a la gran pantalla

Un homenaje a la banda británica de rock Queen, su gestación, primeras grabaciones, y el ascenso a la fama de una propuesta sonora que iba más allá de las estructuras de las que gustaba el rock en la década de los 70. El cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon dan el salto a la gran pantalla con la película Bohemian Rhapsody, dirigida por Bryan Singer, y completada en el tramo final del rodaje por Dexter Fletcher, y con un reparto que lideran Rami Malek en el rol de Mercury; Ben Hardy como Roger Taylor; Joseph Mazzello, en el papel de John Deacon; y Gwilym Lee como Brian May.

No ha sido fácil la conclusión de esta película que pone el foco en la voz de Queen, el carismático Freddie Mercury. Antes de llegar a este Bohemian Rhapsody, uno de los temas estrella del cuarto álbum de estudio de los británicos, que se publicaba en 1975 con el título de A Night At The Opera -con este le llegó el primer gran éxito comercial a la banda tras los discos Queen (1973), Queen II (1974) y Sheer Heart Attack (1974)-, este proyecto ha contado con varios guiones y protagonistas desde que en 2010 se anunció el biopic sobre Mercury. Actores como Sasha Baron Cohen o Ben Whishaw han protagonizado la rumorología y que al final tiene a Rami Malek - Mr. Robot, Papillon, Noche en el museo u Oldboy - en la compleja empresa de dar vida a un personaje como Mercury.

Un relato vital y sonoro de una banda que asumió el rock a su manera y se convirtió en un fenómeno de masas. Pasajes memorables de la historia de Queen, entre ellos el macroconcierto Live Aid de 1985 en el estadio de Wembley, seis años antes de perder para siempre a una voz que era el carácter de la banda.

De todo ello se habla en esta cinta a la que habrá que acercarse con las reservas que supone abordar una figura de este calibre.