Ignatius se pide revancha

Ignatius Farray se encuentra en un cruce de caminos con sensaciones contrapuestas. Por un lado, transita por una línea ascendente que desde hace más de 15 años le ha llevado desde lo más bajo hasta casi la cima de la industria del entretenimiento en España. Por otro, según confiesa, casi no pasa un día en el que no quiera volver atrás y empezar de cero. Mientras, se le suceden a lo largo del territorio español actuaciones como la que tiene hoy, a las 21:00 horas, en el Liceo de Taoro de La Orotava dentro de los actos previos del Festival de Cortos de la villa norteña.

Así mismo lo relata él: "Te lo digo de verdad. En todo este tiempo, el sentimiento que más se me repite es el de arrepentimiento. Las noches de no poder dormir por cómo han salido las actuaciones son continuas. Ojalá pudiera volver atrás y empezar de cero".

Farray profundiza en esa idea de que la vida de cómico, al menos la suya, no es ni mucho menos perfecta: "Yo tengo notables faltas como cómico y por eso muchas veces entro en esa especie de histeria que no es más que un refugio para tapar un poco esas carencias a las que me refiero".

De esta manera, el humorista de Granadilla desmonta también la idea de que esa forma agresiva de hacer humor, esa postura muchas veces alocada con la que hacer comedia, responda a una estrategia premeditada: "Para nada. Esa imagen con la que la gente de reconoce, esa imagen que me he ganado, no es ni mucho menos pensaba con anterioridad. No tengo los recursos cómicos necesarios como para llevar a cabo un espectáculo completo con calma, por lo que me refugio en esa actitud de histeria para salir adelante".

Y así, entre un no quiero, pero así es cómo me salen las cosas, Ignatius Farray llena teatros y convierte en oro casi cada proyecto en el que participa. Los ejemplos de éxito últimamente se le multiplican, como el Premio Ondas por el programa La vida moderna o la nominación al EMI por la serie El fin de la comedia. Y así se le pasan los días, pidiéndose revancha a si mismo mientras acumula conquista tras conquista.

Noviembre, por lo tanto, vuelve a acoger una nueva entrega del Festival de Cortometrajes Villa de La Orotava, que llega a su décimo tercera edición. La semana grande de esta veterana muestra se llevará a cabo del día 10 al 17. La cita, una vez más volverá a tener como centro de operaciones al Auditorio Teowaldo Power.

Este año, además, el Festival, que ha recibido 550 cortometrajes a concurso, contará con una potente programación paralela, que incluye la actuación del humorista tinerfeño afincado en Madrid y la del grupo musical Marlango (el 10 de noviembre,15 euros),