El tinerfeño Damion , expulsado de 'Operación Triunfo 2018'

'OT 2018' encaró su sexta gala de la edición con dos de los cinco concursantes nominados: Damion y Marta se jugaron su permanencia en el talent show de TVE.

En este duelo el de Adeje perdió con un 41% de los votos al defender su candidatura con el tema 'Gods Plan', de Drake, mientras que su adversaria con 'Leave me alone', de Michael Jackson ganó el favor del público con el 59% de los votos.

Las nuevas nominadas son Marilia y Noelia.

"Hay que trabajar más. Hay cosas que no están mejorando (...) Hoy no has mejorado. Has producido desequilibrio. Urgentemente hay que cambiar cosas", dijo Joe Pérez-Orive sobre Marilia, que al interpretar el tema Lucky, de Jason Mraz, junto con Carlos Right no pudo eludir las nominaciones como ya hizo la semana pasada.

Las dos concursantes de 'OT 2018', se jugarán el próximo miércoles con sus voces continuar en la Academia que dirige una Noemí Galera que ha mostrado esta semana su desesperación con los chicos.