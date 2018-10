Greg Miller, el mejor imitador de Elvis Presley, actuará en Arona

Greg Miller, considerado el mejor imitador de Elvis Presley de la actualidad, actuará el próximo viernes, 2 de noviembre, en el Auditorio Infanta Leonor, de Arona. Lo hará dentro de la gira mundial del show Elvis World Tour, que programa la única parada española en el recinto de Los Cristianos. El espectáculo dará comienzo a las 20:30 horas y las entradas tendrán un precio de 25 euros.

Bajo la organización de Creventy, Elvis World Tour comenzó el pasado mes de julio en la ciudad estadounidense de Pocatello, pasando por Berlín, Praha, Tokio, Las Vegas, Hollywood, Disneyland y Santa Bárbara, además de tener programados conciertos en Milán, Lisboa y Sidney, entre otros.

Greg Miller está acompañado en la ocasión por Jailhouse Band, un reconocido grupo de artistas que convierten al espectáculo en una ocasión única e irrepetible para rememorar los temas más famosos y reconocidos del Rey del Rock, casos de Jailhouse Rock, Blue Suede Shows, Can't Help Falling in Love y , entre otras. Nacido en Las Vegas, Greg Miller cuenta con más de 11.000 actuaciones desde que debutara con su espectáculo en 1980 en su ciudad natal.

Con un riguroso directo, el artista ha pisado los mejores escenarios del mundo interpretando las canciones de Elvis Presley, con quien tiene un impresionante parecido.

Las entradas para asistir al espectáculo ya se encuentran a la venta en www.tomaticket.es, en el establecimiento Mennyfix, ubicado en El Camisón (Arona) y en las taquillas del Auditorio Infanta Leonor el mismo día del espectáculo. Las localidades se despachan al precio único de 25 euros.