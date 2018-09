'Oasis' inaugurará DocuRock 4

La sección oficial de DocuRock 4 se exhibirá del 26 al 28 de octubre del 2018 en Tenerife Espacio de las Artes de la capital tinerfeña. Se podrán ver, de forma gratuita, cinco de los mejores documentales musicales del último año.

Oasis: Supersonic inaugurará el viernes 26, a las 20:30 horas, DocuRock 4, tras la presentación del periodista especializado en cine Miguel Ángel Rodríguez. Esta cinta muestra la historia de la banda británica Oasis, grupo icónico de los 90, desde sus comienzos, en un pequeño sótano de Manchester, hasta sus conciertos multitudinarios. No solo refleja el camino hacia el éxito sino la turbulenta relación entre los hermanos Gallagher y sus ramificaciones familiares.

El sábado 28 se proyectarán tres películas en sesión continua. A las 18 horas se podrá ver Sanz: lo que fui es lo que soy, el documental más visto en 2018 en España. No en balde, Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más reconocidos e influyentes a nivel mundial, ya que ha vendido más de 25 millones de discos a lo largo de su carrera.

A las 20 horas se estrenará en Canarias La Chana, que gravita sobre una de las grandes estrellas del mundo del flamenco en los 60 y 70. La bailaora gitana irrumpió en los escenarios, deslumbrando al público gracias a su estilo innovador caracterizado por sus novedosas combinaciones rítmicas, su velocidad, expresión y fuerza.

Repentinamente, en la cúspide de su carrera, desapareció de los escenarios. Se trata de uno de los documentales musicales más premiados de los últimos tiempos: Premio Feroz al mejor documental 2018 y Premio del público Dock of the Bay 2018. Crítica y público coinciden en aclamar a esta cinta como una auténtica revelación.

A las 21:30 horas se exhibirá el filme canario Brutalizzed Kids (64 minutos), que celebra los 15 años de una de las bandas más emblemática en la escena del rock canario. El documental de Carlos Pérez Martín hace un recorrido por la trayectoria del grupo recogiendo fragmentos de conciertos, fotografías y entrevistas a diversos artistas relacionados con el rock en Canarias y la Península. Al término de la proyección se llevará a cabo un diálogo con todos los integrantes de la banda y su director.

Para finalizar, el domingo 28, Gimme Danger (Iggy Pop and The Stooges) clausurará DocuRock 4 a las 20 horas. El documental de Jim Jarmusch narra la epopeya de The Stooges, la banda de rock del carismático Iggy Pop en la década de los 60. La película se ha proyectado en festivales de prestigio como Cannes o San Sebastián.

Estos cinco filmes optarán al premio al mejor largometraje de DocuRock 4, La Púa de Oro, valorado en 1.250 €, que en ediciones pasadas obtuvieron Omega, Janis: Little Girl Blue y Antonio Vega. Tú voz entre otras mil. También habrá un premio del público, sin dotación económica.

Todas las proyecciones serán de acceso libre, previa retirada de invitaciones en la web tomaticket.es y en la taquilla de TEA (desde el 2 de octubre). DocuRock 4 cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Fundación CajaCanarias y ayuntamiento capitalino. Para más información consultar docurock.es.