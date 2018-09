Muse incluye Madrid en su nueva gira mundial

Muse han anunciado este jueves las primeras fechas de su gira 2019, en la que presentarán por todo el mundo su octavo disco, 'Simulation theory', a la venta el 9 de noviembre.

Las fechas anunciadas son para conciertos en Norteamérica y Europa, siendo Madrid la única ciudad española que aparece por ahora, si bien se avanza que próximas citas se confirmarán próximamente.

La banda británica no especifica aún ni fechas ni recintos para estos primeros conciertos de la gira mundial de presentación de Simulation theory.

Además, Muse estrenan este jueves 'Preassure', quinto adelanto de su nuevo álbum tras Dig down, Thought contagion, Something human y The Dark side.

El correspondiente videoclip, con estética retrofuturista ochentera, contiene guiños a Regreso al Futuro. Ha sido dirigido por Lance Drake y está protagonizado por Terry Crews, Chance Michael y Julia Robinson.