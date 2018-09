Judi Dench, premio Donostia: "No sé la situación de Spacey pero es buen actor"

La actriz Judi Dench afirmó ayer durante la rueda de prensa por su premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián que Kevin Spacey es "un maravilloso actor y un buen amigo" y que desconoce "las condiciones de su situación" tras las denuncias por supuestos abusos sexuales.

A pesar de que la actriz reconició no poder "aprobar de ninguna manera lo que dicen que haya hecho", criticó que se le haya "marginado" del cine a Spacey. "Ahora ya no recuerdo la película en que le eliminaron y lo sustituyeron - Todo el dinero del mundo de Ridley Scott-, puso como ejemplo. "No sé cómo esta Kevin, me lo imagino, pero ¿tenemos que hacer esto y retroceder en la Historia? ¿Cualquier persona que se haya comportado mal o haya roto algo o incluso haya cometido un crimen van a ser marginados para siempre? ¿Vamos a excluirle", cuestionó Dench durante su intervención.

La actriz fue preguntada por su relación con Kevin Spacey minutos después de haber contado una anécdota en la que relataba cómo, después de fallecer su marido, "estaba muy mal". "Fui a Nueva Escocia con Kevin y su ayuda fue inestimable, nunca mencionó que yo estaba mal y me alegró la vida", aseguró. Respecto al crecimiento de movimientos como el Me Too, recordó también que en el cine "todavía hay muchas cosas por abordar de nuevo y arreglar". "Espero que esto esté bien y sea correcto. Es un momento extraordinario de cambios y hay muchos más papeles para mujeres: es maravilloso y esperemos que dure por muchos años, pero no lo sé", indicó

La actriz británica negó ser "una mujer poderosa", ya que no tiene "poder alguno" y tiene que "esperar a que alguien llame para tener trabajo". "No puedo hacer nada, siempre he sido una actriz que busca trabajo y lo sigo siendo", ironizó Dench, quien a día de hoy no puede atreverse a rechazar un papel "porque quizás no vuelvan a llamar".

De hecho, Dench reconoció también desconocer los retos que tiene ante su futuro porque "lo único" que le preocupa es "saber si mañana hay un trabajo". La intérprete, que ha presentado en el festival su nuevo trabajo Red Joan junto al director Trevor Nunn, ha contado una anécdota del comienzo del rodaje. "Trevor me preguntó que por qué estaba tan enfadada y entonces le dije que es la ultima cosa que me van ofrecer para trabajar. Crucemos los dedos", explicó la actriz, quien asegura que el secreto del éxito es "hacerlo lo mejor que puedes".