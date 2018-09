Gosling emula a Amstrong en la Luna y rechaza las críticas de Trump

El actor Ryan Gosling presentó ayer la película First man, que protagoniza junto a Claire Foy y que se presenta a la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián, zanjando la polémica suscitada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que criticaba a la cinta al no reflejar el momento en que el hombre clavó la bandera estadounidense en la Luna. "El debate acerca de esta cuestión es casi solo acerca de esas personas que no han visto la película, por eso estoy emocionado de que se haya estrenado: habla por sí sola", explicó al ser preguntado en rueda de prensa. Posteriormente, en encuentro con prensa, Gosling reiteró esta postura, invitando a los que critican "a que la vean".

Su compañera en el reparto, Foy, se mostró en la misma línea al reiterar que es necesario verla, porque "la bandera sí está presente" en la cinta. "Yo la he visto dos veces y no sale en la Luna, pero sí en otras escenas de manera clara", afirmó.

Preguntado sobre su opinión respecto a los viajes a la Luna, Gosling reconoció que es "muy caro", si bien no ha entrado en si el coste tanto económico como humano a lo largo de muchos años ha valido la pena. "Eso no me corresponde valorarlo a mi, si le preguntas a familiares de fallecidos seguramente digan que no", aseveró. Tanto Gosling como Foy han sido cuestionados por las teorías que hablan de que el hombre podría no haber llegado a la Luna y fuera un montaje. "Creo que las evidencias de que fuimos a la Luna están ahí y hay gran cantidad de situaciones que lo demuestran", apuntó Gosling. "Mi tatarabuelo creía esa teoría, pero no tiene sentido con tantos y tantos vuelos por el espacio", defendió Foy. La actriz británica también lamentó la "carrera" de la actual sociedad por "tener más y más" y lo comparó con "el juego político" de la carrera espacial por querer llegar primero. "Igual habría que pensar que no es momento de conquistar, sino de dar más cosas", añadió.