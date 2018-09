El Festival Tenerife 50's Rock&Roll vuelve en su XVI edición con un cartel de lujo

Vulcan Rockers apuesta fuerte por el XVI Festival Tenerife 50´s Rock&Roll que se celebrará en el Hotel Panorámica Garden, de Los Realejos, entre el 11 y 13 de octubre próximos. El veterano festival volverá a contar con un destacado cartel de formaciones nacionales e internacionales que reunirá una amplia muestra de sonidos y que le convierten en una cita ineludible para los amantes del género. Además, habrá un taller de baile, campeonato de bolos, mercadillo vintage y una fiesta hawaiana, entre otras actividades.

El Festival dará comienzo el jueves 11 de octubre con una fiesta de bienvenida en el bar piscina del Hotel Panorámica Garden y que contará con las actuaciones de Dj Nobby´s Record Hop y de Dj The Rockin Barber. Será desde las 17:00 y hasta las 00:30 horas.

La jornada del viernes, por su parte, arrancará a las 13:00 horas con DJ Baby Jane en el bar piscina y con DJ Nobby´s Record Hop (15:00-16:00 y 17:00-18:00 horas). Los grancanarios Sunset Cats subirán al escenario a las 16:00 horas, dando fuerza a temas de los años 50, que tanto le caracterizan.

En la discoteca y ya en horario nocturno continuará el festival. A las 22:00 horas actuarán Brave Missy & The Cavaliers, mientras que a las 23:30 le tocará el turno a una de las bandas internacionales invitadas, los británicos The Bad Breed. Con Colbert Hamilton a la voz, los guitarras Oli Katz y Richard Spyers, el bajista Magee Kev y Mateo Best a la batería, la formación del sur de Londres, cederá el testigo a The Radions, cuarteto español que acaba de presentar su primer disco, Attach!, y que además versiona grandes clásicos del Rock and Roll con influencias de Country, Hillbilly y Swin, entre otros. DJ Baby Jane y DJ Rockin Barber actuarán entre cada uno de los grupos.

La sesión sabatina arrancará con la Fiesta Hawaiana con taller de baile a cargo de C&L Jitterbugs (12:00-14:00 horas). Dj Rocabilly Man continuará con la música para dar paso a las 16:00 a The Lucky Tones, formación tinerfeña que destaca por un potente y enérgico directo y que cuenta en sus filas con Mr. Klaus Wildcat, reconocido componente de The Bermudas. Y a las 16:30 horas actuará el almeriense Diego Cruz, vinculado a ritmos como jazz, blues y rock and soul.

A partir de las 21:00 horas se iniciará la segunda sesión del Festival con DJ Rockin Barber. El madrileño Uncle Charlie Combo, quién llevará su espectacular puesta en escena a la discoteca. Los italianos The Rock´N´Roll Kamikazes sorprenderán con un sonido original, con reconocidos temas y creaciones propias de su álbum Tora! Tora! Tora! La noche la cerrará Kike Jambalaya, músico referente del estilo, con más de 4.000 actuaciones de experiencia que le han permitido compartir escenario con Wanda Jackson, Tito Larregui y Sleepy La Beef, entre otros. Su actuación dará comienzo a las 01:00 horas.

La organización ya ha puesto a la venta las entradas en la Librería El Pa-So (La Laguna), en la recepción del Hotel Panorámica Garden (Los Realejos) y en la tienda Canary Rockers (Las Palmas de Gran Canaria). Habrá un bono para todo el festival al precio de 30 euros y un pase diario por 12 euros.



Pre Party

Esta décimo sexta edición contará además con una jornada Pre Party que se llevará a cabo en el Lone Star (Avenida Francisco La Roque, 11. Santa Cruz) el sábado (29 de septiembre), a partir de las 22:00 horas. Habrá música en vivo con The Rocking Balboas, Baby Jane, The Rockin Barber y The Holly Days. El precio de las entradas será de 5 euros.