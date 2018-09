El Tenerife Trombone Quartet, en los 'Matinee concerts'

Los Matinee Concerts reciben por segunda vez hoy al conjunto Tenerife Trombone Quartet que está formado por Cristo Delgado (trombón tenor y bajo), Florentín Pérez (trombón tenor), Damián González (trombón tenor) y Adán Pérez (trombón tenor). La cita será, como es costumbre, a las doce del mediodía en la Sala Timanfaya de Puerto de la Cruz.

El cuarteto de viento interpretará un programa integrado por las siguientes piezas: Humoresque, de Dvorák; Chorale from prince Igor, de Borodin; William Tell overture, compuesta por Rossini y Una noche en Granada, de Cibrián antes del descanso. Tras un breve receso Tenerife Trombone Quartet retomará la audición con la pieza Summerime de Gershwin; Georgia on my mind, de Carmichael, Granada, de Lara y, por último, I got rhythm, también de Gershwin.

Las entradas se podrán comprar el día de la audición en el mismo Teatro Timanfaya al precio de 15 euros y también se pueden reservar en el correo electrónico mail@reyesbartlet.com, así como en el 696.227.636. La venta anticipada puede hacerse en las oficinas del CIT de Puerto de la Cruz, en Complementos Cloe, en la Librería Masilva y en el propio teatro.

Tenerife Trombone Quartet es un grupo de reciente creación aunque con miembros de amplia experiencia. Nació de la inquietud de cuatro músicos del Archipiélago por dar a conocer su instrumento a través de un repertorio de música de cámara variado y, al mismo tiempo, hacer una labor pedagógica por medio de conciertos didácticos.