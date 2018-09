Los canarios Damion y Marilia entran en 'OT 2018'

'OT 2018' ya está aquí. TVE dio el pistoletazo de salida a la nueva edición de su talent show musical y lo hizo por todo lo alto. Unas 18 voces participaron en la Gala 0 de esta nueva edición en el que dos quedaron fuera.

Marilia, Julia, Famous, Natalia, Alba Reche, Alfonso, Dave, Noelia, Miki, Marta, Joan, África, Damion, María, Sabela y Carlos Right, son los concursantes que entran a la academia OT. La cara amarga la protagonizaron Luis y Rodrigo al quedarse fuera de esta edición de Operación Triunfo.

Marilia, una de las benjaminas, eligió Piel Canela de Natalia Lafourcade y se convirtió en la primera de las elegidas para formar parte de la Academia.

"Es la primera vez que te escuchamos cantar y me ha sorprendido la elección de la canción. Creemos que debes entrar en la Academia", dijo Ana Torroja a la grancanaria.

De 18 años y de Gáldar, Marilia ha cursado 2º de Bachillerato y le gustaría estudiar Enfermería. Está formada en la Escuela Municipal de Música de Gáldar Pedro Espinosa en lenguaje musical y acude a clase desde los seis años.

Damion no lo tuvo tan fácil, pero tras quedar en duda, el de Adeje acabó entrando tras la decisión del jurado de salvarlo.

El tinerfeño eligió el tema What do you mean de Justin Bieber. El artista está estudiando Turismo y Administración y Dirección de Empresas. Es músico callejero, compone y aprendió a tocar la guitarra a través de tutoriales en YouTube.

La gala 0 terminó con los artistas dentro de la Academia, disfrutando de su primer contacto con el lugar en el que vivirán hasta febrero. El próximo miércoles, en la primera gala, saldrán los dos primeros nominados del concurso. Hasta entonces, los seguidores podrán disfrutar del canal 24 Horas a través de YouTube, y también elegir al favorito de la semana a través de la aplicación para smartphones y tablets de 'Operación Triunfo 2018'. La fiebre por 'OT 2018' ya ha comenzado.