North Sea String Quartet lleva su propuesta de Folk-Fusión al Teatro Leal

El cuarteto holandés North Sea String Quartet llevará su Folk-Fusion a la Sala de Cámara del Teatro Leal este próximo 22 de septiembre. La actuación, que comenzará a las 19:30 horas, forma parte de una gira europea que el grupo neerlandés lleva a cabo desde el mes de febrero y que también pasará por las islas de Lanzarote, Gran Canaria y La Palma.

North Sea String Quartet es una de las formaciones más reconocidas del panorama musical de Holanda y, a pesar de fundarse en el año 2015 por los violistas Karin van Kooten y Pablo Rodríguez, la viola Yanna Pelser y el violonchelista Thomas van Geelen, en pocos años han asombrado con intensas improvisaciones y composiciones propias que les han llevado a pisar importantes escenarios del territorio europeo. Su pasión por otros estilos contemporáneos como el folk, jazz y flamenco, entre otros, llevan a composiciones únicas e innovadoras.

El cuarteto presentará su EP The Kitchen Sessionns, grabado en Berlín y que cuenta con ocho temas que muestran las diferentes influencias del grupo, con mezclas europeas, sudamericanas y africanas que dan como resultados temas como Paddy in the smoke, cuyo vídeo clip oficial fue grabado en La Palma y salió a la luz el pasado mes de marzo, Alfonsina e Intergalactic Coffee Break, entre otros. Los trabajos cuentan con los arreglos de Baden Powel y del artista irlandés Michael McGoldrick.

North Sea String Quartet está liderado por Pablo Rodríguez. El violinista palmero es también miembro de Spring Collective y ha colaborado con artistas como José Manuel León, Jorge Pardo, Carles Benavent, Kike Perdomo, Inma Galiot e Irene Álvarez, entre otros.

Karin van Kooten es otra de las fundadoras del grupo holandés. Nacida en Raalte (Países Bajos) se formó en el conservatorio de Tilburg y definió su estilo con Didier Lockwood en París. Es profesora en el Grappelli-Django Camp y ha firmado un reconocido dúo con el guitarrista Reineier Voet.

El cuarteto lo completan Thomas van Geelen y Yanna Pelser. Van Geelen estudió violonchelo clásico en el conservatorio de Tilburg. Pelser estudia viola clásica en Rotterdam y en la Hochschule für Musik Detmold.