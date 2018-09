La Mujer Maravilla pisa las dunas

La productora americana Warner Bros inició esta semana en las dunas de Corralejo el metraje de la película Wonder Woman 1984, con la actriz israelí Gal Gadot como protagonista. La acompañan en el reparto Chris Pine, Kristen Wigg y Pedro Pascal. La directora Patty Jenkins, que llegó a la Isla acompañada de su hijo, dirigió las primeras secuencias. En una de ellas, se pudo apreciar al actor Chris Pine sobre un carro militar de estética antigua.

El silencio que se respira habitualmente en las dunas de Corralejo se rompió esta semana de forma excepcional. Al ajetreo de los figurantes yendo de un lado a otro, las voces de los operadores de cámara y del resto del personal de la productora, los ruidos de vehículos, motores y otros elementos mecánicos quedaron aislados desde el mismo momento que sonó la voz de la directora de cine estadounidense Patty Jenkins: " Action, action!..." y acto seguido el estruendo de la claqueta que anunciaba la secuencia, plano y toma que servirá posteriormente para sincronizar el audio y la imagen en postproducción. Era la primera acción del metraje de la película Wonder Woman 1984, que se comenzó a rodar en el primero de los dos escenarios majoreros.

Bajo el paraguas de la productora americana Warner Bros, el guión de Dave Callaham y Geoff John, en que también colaboró Jenkins, sitúa la historia del filme en la Guerra Fría. Se desarrolla en concreto en 1984, cerca del final de este periodo de enfrentamiento político, social y económico iniciado al final de la Segunda Guerra Mundial entre los dos bloques liderados por las superpotencias Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Wonder Woman cuenta la historia de Diana Prince, una guerrera amazona criada por su madre, la reina Hippolyta, y sus tías Antíope y Menalippe, en la isla tropical Themyscira, donde Diana ha sido entrenada para ser una luchadora invencible. Mientras Hippolyta trata de proteger a su hija del mundo exterior, Antíope quiere que esté preparada para salir de la isla. La actriz israelí Gal Gadot da vida a Diana Prince. Está acompañada en el reparto por Chris Pine como Steve Trevor, Kristen Wigg (Cheetah) y el chileno Pedro Pascal (Oberny Martell).

A lo largo de estos días se rodaron diversas escenas de acción, que incluían disparos y peleas. Chris Pine, que da vida a Steve Trevor en el filme, es uno de los actores principales que apareció en los primeros planos. El actor interpretaba su papel encima de un tanque militar de estética antigua rodeado de ventiladores industriales. El equipo técnico recurrió al uso de paneles reflectores para aprovechar la luz natural del soleado día.

El acceso a la zona está co mpletamente prohibido para personas ajenas a la película. No se puede acceder de ninguna manera sin autorización expresa. Para ello la producción ha instalado diferentes carpas donde se encuentra el personal de vigilancia a lo largo de toda el área.

Los vigilantes de la empresa Atlantisegur mantienen controlados todos los accesos, lo que hace casi misión imposible acercarse hasta la zona de rodaje.

Esto no ha sido un impedimento para los turistas más curiosos. "Respetamos los límites de seguridad pero nos hemos acercado hasta donde nos lo permitieron para intentar ver a algún actor o actriz famosos", confiesa Paul Scheidemann, turista alemán que visita Fuerteventura estos días.

"Me encanta el cine americano así que para mí es un privilegio estar en la misma playa que la Mujer Maravilla", dice Claire Johnson, que se aloja en uno de los hoteles cercanos.

La grabación de la película tampoco ha dejado indiferente a los viajeros nacionales. "Nos enteramos de que estaban grabando una mega producción de Hollywood y creo que es algo positivo para la isla", explica Estefanía Martín que viene desde Burgos. Además, añade que "estas grabaciones en estos espacios naturales de gran belleza atraen mucho al turismo".

Cuando finalice la grabación en las Dunas de Corralejo, todo el equipo se trasladará al Parque Natural de Jandía, donde concluirá su trabajo en la isla.

La mayor parte del staff de Wonder Woman 1984, la segunda película de la saga, se han mostrado impresionados de la belleza de Fuerteventura. Pero no solo están encantados con los paisajes isleños sino también por la gastronomía majorera.

La actriz Gal Gadot se paseó por las calles de Corralejo con total naturalidad aunque fue reconocida por algunos turistas. Estuvo cenando con un grupo de compañeros de la película en el restaurante La Marquesina e incluso se dejó fotografiar con algunos clientes y el personal del establecimiento.

María Morera, una de las vecinos del pueblo marinero, se mostró encantada de haber saludado a Gadot. "Fue muy amable. Le pedí una foto y no tuvo ningún problema en dejarnos posar con ella. Me pareció una mujer sencilla. Estoy encantada de haberla conocido. No me perdería el estreno de la película", señaló.

Otros de los miembros de la Warner Bros también se han quedado prendados de los atardeceres en el pueblo de El Cotillo, así como de la enorme calidad y variedad de la gastronomía majorera.