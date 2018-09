'En medio de su orgullo' recuerda el compromiso de Manrique en el Cabrera Pinto

El Gobierno de Canarias presenta en las salas Cabrera Pinto de La Laguna la exposición comisariada por Adonay Bermúdez, En medio de su orgullo. Una retrospectiva de César Manrique sin César Manrique, que abrirá sus puertas al público mañana, a las 12:00 horas. Partiendo de unas declaraciones de César Manrique datadas en 1979 y, posteriormente, incluidas en la publicación Escrito en el fuego (1998) se inicia una muestra que procura funcionar como una retrospectiva inusual, coincidiendo con el centenario de su nacimiento (2019) y con el 40 aniversario de la cita.

La exposición no exhibe ninguna de sus obras plásticas ni manifiesta su relación con la naturaleza, sino que se centra en un aspecto menos conocido de Manrique: su compromiso social. En plena convulsión sociopolítica, a juicio del comisario, se hace necesario recuperar sus palabras, sin duda, un adelantado a su época. Unas palabras que tienen una total vigencia pese a estar datadas hace 50 años, confirmando que la sociedad "no ha evolucionado sino que, en todo caso, está estancada".

En medio de su orgullo. Una retrospectiva de César Manrique sin César Manrique presenta un compendio de obras de artistas canarios entrecruzadas con fragmentos de declaraciones de él mismo extraídas de entrevistas. Su comisario, el lanzaroteño Adonay Bermúdez, cuenta con la obra de Juan Hidalgo, PSJM, Noelia Villena, Raisa Maudit, Acaymo S. Cuesta, Néstor Torrens, Magnolia Soto, Manolo Millares, Mariví Gallardo, Nicolás Laiz Placeres, Miguel G. Morales, Luna Bengoechea, Miriam Durango y Marea Negra.

Adonay Bermúdez explica que se ha centrado , "en un aspecto muy importante en la vida de Manrique: el concepto de colectividad. Es por eso que he querido contar con un gran listado de artistas que me ayudasen a completar las palabras de César Manrique". A través de sus mensajes, Manrique cuestiona el desespero del ser humano por dominar, empleando para tal fin las fronteras, las banderas, los nacionalismos, las religiones o los sistemas políticos. Por otra parte, subraya el comisario que "en estas últimas décadas se ha dicho y escrito mucho sobre Manrique y desde el principio tuve claro que esta retrospectiva tenía que aportar un plus, tenía que ir más allá. Es un orgullo muy grande formar parte de este proyecto".