El nuevo rock del grupo The Mani-las llega mañana a El Arcón de Puerto de la Cruz

Con una fuerza portentosa llega The Mani-las, formación que apenas lleva unos meses de unión, tiempo más que suficiente para sorprender a los más críticos de la música Indie. El grupo madrileño aterrizará en Tenerife mañana viernes para llevar su potente directo a la Sala El Arcón, en Puerto de la Cruz. La cita, que dará comienzo a partir de las 22:00 horas, contará con Morirán Todos! como teloneros.

The Mani-las no ha necesitado mucho rodaje para demostrar su potencial. Se han dado a conocer con la grabación de una versión rockabilly del single He`s got the power, pieza original de The Exciters escrita por Ellie Greenwich y Tony Powers, y que permitió al grupo norteamericano de los sesenta arrasar en la lista de ventas.

La nueva banda está formada por la compositoria, cantante y actriz Maika Makovski al bajo, Mariana Pérez a la batería y Olaia Bloom a la guitarra.

Tras varios trabajos en solitario y proyectos con otras formaciones, en 2017 decidieron unirse para dar nombre a The Mani-las, tras un primer concierto protagonizado por Maika y Olaia en Filipinas. El éxito de la actuación les llevó a completar el trío con la incorporación de Mariana.