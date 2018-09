El mexicano Alfonso Cuarón gana el León de Oro en Venecia por 'Roma'

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón se alzó ayer con el León de Oro de la 75ª edición del Festival Internacional de Venecia por la película Roma, un sensible retrato de su infancia en Ciudad de México que obtuvo un clamoroso éxito por parte del público y la crítica cuando fue proyectada en el marco festival. Cuarón sustituye como triunfador de la Mostra a su compatriota Guillermo del Toro -distinguido con la premiada cinta La forma del agua, también Óscar a la Mejor Película-, quien hizo entrega del premio al aclamado realizador de Gravity. Se trata del primer largometraje mexicano que recibe este reconocimiento.

"Dejadme ver si sé pronunciar correctamente el nombre", bromeó Del Toro al anunciar el premio. Roma, que el cineasta dedicó a las mujeres que lo criaron, es una película creada para Netflix, lo que la convierte en la primera producción de la plataforma que se alza con el máximo galardón en un festival de cine de clase A.

Visiblemente emocionado, Cuarón recogió el León de Oro de manos del presidente de la Biennale, Paolo Baratta, y después se acercó a Del Toro, con el que se fundió en un abrazo. "Este premio y este festival son increíbles", dijo en italiano el realizador, que agradeció el trabajo de todo el equipo de la película y de Netflix por permitir que se hiciera este filme. Y dedicó el premio a Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y Nancy García, las protagonistas del filme "por su valor, su generosidad y el inmenso respeto por las mujeres que interpretaron".

"Por las casualidades de la vida, hoy es el cumpleaños de Libo, el personaje en el que está basado el de Cleo (Aparicio). Es su regalo de cumpleaños", dijo Cuarón en inglés, antes de pasarse al español. "Te cantaría las mañanitas pero no voy a ofender los oídos de toda esta gente", dijo Cuarón, que quiso expresar su "inmenso amor". "A ti, a mi familia y a mi país, México. Os amo", concluyó, con todos los asistentes a la gala en pie.

En Roma, Cuarón (Ciudad de México, 1961) narra en blanco y negro la historia de Cleo, la criada indígena de una familia burguesa y aparentemente idílica de la Ciudad de México de inicios de la década de 1970, personaje basado en la tata que él mismo tuvo.

En cuanto al premio al Mejor director, Jacques Audiard se hizo con el galardón por su filme de western The Sisters Brothers. En el apartado interpretativo, el actor estadounidense Willem Dafoe ganó la Copa Volpi por su papel como el pintor Vincent van Gogh en At Eternity's gate, dirigida por Julian Schnabel, toda vez que la actriz Olivia Colma, favorita en todas las apuestas, obtuvo el galardón por su papel en The Favourite, del cineasta griego Yorgos Lanthimos. El filme también fue distinguido con el Gran Premio del Jurado.

Por otra parte, el documental del director serbio Emir Kusturica sobre el expresidente de Uruguay José Mujica ha sido galardonado por el Consejo Internacional de Cine y Televisión (CICT) de la Unesco, un premio paralelo de la Mostra. El cineasta proyectó fuera de concurso la cinta El Pepe, una vida suprema y la presentó en una rueda de prensa junto al propio Mujica, a quien elogió como alguien "único" e "inspirador". Además, la película The Nightingale, de la directora australiana Jennifer Kent, única mujer en la competición, se alzó con el Premio Especial del Jurado. El filme también obtuvo el Premio Marcello Mastroianni (para jóvenes actores emergentes) para el actor Baykali Ganambarr.