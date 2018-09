El Teatro Victoria inaugura su programación con el ciclo 'Ellas Crean'

El Teatro Victoria inaugura su programación de la temporada 2018-2019 con un mes dedicado a las mujeres creadoras y trabajadoras de las artes escénicas. Este ciclo de programación se presentará durante este mes de septiembre bajo el título de Ellas Crean. Con esta propuesta, cuatro mujeres creadoras de la escena regional, nacional e internacional presentarán diversos trabajos escénicos.

El director del Teatro Victoria, Roberto Torres, destacó ayer que "significativamente tendremos, durante cuatro fines de semana, a cuatro mujeres que tienen un peso fuerte en la escena en el ámbito nacional e internacional". De este modo, adelantó que se trata de artistas con una larga trayectoria, como es el caso de Maura Morales, Andrea Catania, Marta Carrasco y Cristina Hernández.

Para este primer fin de semana, la bailarina cubana Maura Morales presentará su trabajo coreográfico Exceso de la nada, que se podrá ver hoy y mañana, a partir de las 20:30 horas. En su solo Exceso de la nada, la artista propone una mirada detrás de la fachada de la animada y fotogénica isla caribeña, que parece que ríe cuando realmente llora, una isla que todos quieren entrar a visitar antes de que todo cambie y de la que los cubanos quieren salir porque nada cambia.

"Hablar sobre Cuba es una tarea ambiciosa, no solo hay respuestas fáciles, sino que cada quien tiene la suya, aquí va la mía", aseguró la bailarina ayer, durante la presentación de la nueva temporada del Teatro Victoria. La cubana añadió que "la pieza surge como respuesta a todas esas preguntas que mucha gente me hacía sobre mi Cuba natal. La pieza se realiza a partir de la memoria de mi cuerpo" y explicó que "me pasé la mitad de mi vida viviendo en Cuba y la otra mitad viviendo en Europa".

Maura Morales recibió una educación en ballet clásico, baile moderno, coreografía y actuación en la Academia Nacional de Arte Camagüey en Cuba. Desde entonces, ha trabajado para los teatros nacionales del Ballet Nacional de la Havana y el Ballet de Santiago de Cuba, en el Ballet El Sondre en Motevideo, el Teatro de la Danza de Cuba, el Odeon-Theatre en Viena, el Teatro Basel y el Teatro Nacional de Darmstadt y Oldenburg.

La propuesta planteada por el Teatro Victoria y que arranca con el ciclo Ellas Crean "busca festejar de la mejor manera la apertura de la nueva temporada 2018-2019", explicó Roberto Torres. "Para esta ocasión invitamos al público a disfrutar de este encuentro con un descuento en el precio de nuestras entradas", añadió el director del espacio cultural, quien explicó que "disponemos de una oferta de dos entradas por el precio de una".

Ellas Crean busca visibilizar el trabajo de las mujeres creadoras de la escena. De esta forma el teatro se suma a otros espacios que han querido darles voz a las trabajadoras del sector cultural. La programación del ciclo será inaugurada hoy por Maura Morales (Cuba/Alemania) y continuará con Andrea Catania (Costa Rica) que el próximo sábado 15 y el domingo 16, a las 20:30 horas, ofrecerá Travel Blind. La tercera artista invitada a participar en el ciclo será la canaria Cristina Hernández con su trabajo A man or a woman? el sábado 22 y el domingo 23 también a las 20:30 horas. Marta Carrasco (Cataluña) se encargará de cerrar la programación el sábado 29 y el domingo 30 de septiembre a las 20:30 horas, con su espectáculo Perra de nadie.