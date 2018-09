La Bodega Viña Zanata, en La Guancha, acoge hoy una nueva representación de To Wine Or Not To Wine, un evento que aúna arte, vino y gastronomía en una recreación histórica transgresora y vanguardista. En el espectáculo los asistentes podrán interactuar con los actores e involucrarse en la historia que relata el viaje de Shakespeare, junto a uno de sus personajes, a las islas del vino en búsqueda del Canary Wine.