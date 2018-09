"El Reggae Can Festival es un escaparate de calidad, trasmite valores y los difunde"

Ruth Barreto es el motor primigenio que está detrás de Ruts & La Isla Music. Junto a ella está una potente banda y proyectos de producción que se traducen en grandes conciertos como el Reggae Can Festival, que mañana vivirá su cuarta edición en la plaza de Cristo de La Laguna, a partir de las 21:00 horas. Esta cita tiene, además, como principal atractivo a la cantante alemana Sara Lugo. De la misma manera, Ruth y su equipo caminan en paralelo en otros trabajos como su tercer disco de estudio, Flor de Invierno, y un personalísimo homenaje a Bob Marley que el próximo miércoles tendrá un nuevo capítulo en directo en Tegueste.

¿Cuál es el momento actual de Ruts & La Isla Music?

Estamos a punto de publicar en digital, en formato físico ya lo tenemos, nuestro tercer álbum de estudio, Flor de invierno, que ya está bastante rodado en directo con la banda, con conciertos importantes a la vista como el Reggae Can Festival IV, el Festival Boreal y un concierto muy especial que se celebrará en Tegueste el día 12 y en el que haremos un homenaje Bob Marley desde un punto de vista muy personal y con ampliación de la banda. Como somos pocos pues iremos con una sección de vientos, tres coristas y percusión. Tenemos muy buenas expectativas con el nuevo disco, que espero nos permita conocer a mucho público.

¿Cómo presentaría usted misma el Reggae Can Festival?

Es el festival del reggae hecho en Canarias y nació para fomentar, promover y difundir una parte de nuestra cultura que tiene más de 25 años. Es un escaparate de calidad en el que compositores, autores, músicos, cantantes, DJ, bailarines, y demás artistas pueden mostrar su obra artística. Reggae Can es una apuesta por los artistas veteranos y por los noveles. Transmite valores y los difunde.

¿Qué ofrecerán en la plaza del Cristo de La Laguna?

Voy con nuevas canciones, las de Flor de Invierno, y con nuevo directo. Con un ritmo más pesado, más roots, con una nueva visión del mundo en mis letras, la visión de una madre y con muchas ganas de hacer llegar cada una de las melodías, de las composiciones y de los mensajes de mis canciones. La Laguna es mi ciudad y siempre he defendido que es la ciudad del reggae de Canarias, por tanto, no puedo ir más contenta a una cita que apuesta, además, por el arte de las mujeres en el reggae.

¿Cómo logra un grupo mantenerse tanto tiempo en primera línea en un mercado tan reducido como el canario?

Hay una palabra, constancia. Un buen amigo, que peina canas en esta profesión me dijo un día: "Siempre hay un motivo para tirar la toalla pero eso es justo lo que no se puede hacer cuando se tienen tantos condicionantes como en esto del arte". Me encanta la profesión, y a los que me rodean también. El equipo es otra clave. Desde recoger cables, componer, cantar, estudiar, ensayar, hasta las horas de pruebas de sonido, y las 1.500 horas de organización y planificación, me gusta todo porque ya he entendido que esto es así. Por supuesto, aprender, y no me refiero a armonía, onda, groove... Hay que aprender y mucho de los demás aspectos que no son estrictamente musicales. Ser multidisciplinar ayuda mucho.

¿Existe machismo dentro del mundo de la música?

Mi seno familiar siempre ha sido muy matriarcal. Mi madre es el ejemplo, el refugio y la guía. Crecí muy unida a mis hermanas que me llevaban muchos años y que muy probablemente me trataban como una hija. La fuerza, la sabiduría, la lucha la aprendí de ellas y por eso no me he parado en esto, hasta hace nada, cuando a nivel social estamos viviendo un momento de empoderamiento de las mujeres. La música la he vivido como he vivido todo lo demás en mi vida y desde esa cuna. Desde esa óptica. Soy técnico de audiovisuales y espectáculos, una profesión más ligada al hombre. En teoría. En mi cabeza nunca ha estado ese prejuicio. Probablemente haya machismo en la música pero yo no lo he sentido. De hecho, para transitar el reggae y ser mujer, te podría decir que me va bastante bien.

¿Cómo han sido la experiencias cuando han actuado fuera de las Islas?

No han habido muchas. En este próximo año espero poder acercarme a otros públicos. Sudamérica sería un buen destino para Ruts & La Isla Music.

Háblenos de Flor de Invierno , su último disco.

Flor de invierno es un disco en el que se nota un gran cambio con respecto al anterior, Todo va a salir bien. Una de las razones es el tiempo transcurrido entre ambas producciones. Unos cuatro años. Soy mujer de directos y esa es otra de las razones, además de estar ensayando, refrescando el repertorio y siempre con la fijación de cuidar los detalles. Siento que todos esos matices se escuchan en el álbum. Toño Alonso ha sido la pieza clave del disco y es también una de las claves de este proyecto de La Isla Music, él también ha evolucionado y, por tanto, todo suena mejor. Yo hago las composiciones, las letras, me he preocupado por cantar de otra manera, con otros matices. Muchos de los sintes y las ideas de las guitarras son mías pero, evidentemente, no todo está tocado por mí. A los coros les dedico mucho tiempo. Sara Almeida y Zaida Almeida han aportado mucho color. Otros grandes músicos están detrás como Marcos Torres a las guitarras líder que deja su toque rockero en temas como Ave Fénix, Keysie Polliensi, teclista de Gentleman, Moritz Von Korf bajista de Dub Inc, además de la coproducción y mezcla de Umberto Echo que hacen que el aroma de esta flor de invierno sea tan intenso.

¿Qué es lo mejor de subirse a un escenario?

Nunca hay uno sólo. Cuando Toño da los primeros palos, y escucho como suenan, ya empiezo a sentir la buena vibra. Cuando escucho las melodía que he creado interpretado por la banda. Cuando veo la cara de las personas al interpretar un estribillo o cuando veo las sonrisas de oreja a oreja. Cuando agarramos la onda del tema los ocho que compartimos escenario. Son muchos momentos los que valen la pena y los que dan sentido al trabajo constante de una profesión con más penas que glorias.