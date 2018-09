TEA oferta para este mes un taller a cargo de Javier Cuevas y Sara Serrano

Los artistas Javier Cuevas y Sara Serrano ofrecen en TEA un taller investigación en el contexto del Laboratorio de Acción. The lieder es el título de esta residencia artística que se celebrará en este centro de arte contemporáneo del Cabildo entre el 11 y 21 de septiembre a lo largo de seis jornadas. Este proyecto instalativo, musical y coreográfico propone un proceso de investigación acción a través del cuerpo y la voz como elementos en un cubo blanco en convivencia con otros elementos físicos y audiovisuales, con el fin de explorar la marcha y el canto colectivos como prácticas de resistencia, la superposición de signos y elementos identitarios ligados a la idea obsoleta de nación con la lectura política de la obra expuesta en el museo y la colisión entre ambas narrativas. Además de ello, mediante esta acción se reflexionará a través del cuerpo sobre las crisis migratorias, las fronteras y la carne.

Las personas interesadas en asistir a este taller, que es gratuito, deberán inscribirse previamente al mismo enviando un correo a javiercuev@gmail.com (con el encabezado The lieder-Taller TEA) dado que las plazas son limitadas. En este correo electrónico se deberá incluir, además de los datos personales y de contacto, una carta de motivación. Las diez personas seleccionadas para formar parte de este taller recibirán 60 euros en concepto de dietas por las seis jornadas de taller investigación. The lieder se desarrollará los días 11, 12, 14, 18, 19 y 21 de este mes, de 17:00 a 20:00 horas. El resultado de esta actividad se presentará al público en TEA el viernes 21.

The lieder es un proyecto de Javier Cuevas y Sara Serrano con la colaboración del creador y performer Adán Hernández, de la videoartista y performer Raffaella Menchetti, de la creadora audiovisual Tamara Brito de Heer, y del director de cine Miguel Morales. Tras el estreno de la versión escénica en el Festival TNT Tarrasa y su paso por festivales y espacios de creación como Vigil for the Earth (Noruega), Altofest (Nápoles), Solar (Tenerife), Centro Párraga (Murcia) y L'Estruch (Sabadell), The lieder pone ahora el foco en desarrollar y profundizar en un dispositivo específico para cuerpos instalativos, una deriva espacial y audiovisual del trabajo que se expande y que se plantea desde la resistencia, desde el cuerpo expositivo y desde las prácticas coreográficas y performativas en el museo.

El Laboratorio de Acción de TEA es un lugar de encuentro para estimular la experimentación y la investigación artística y multidisciplinar, generando procesos de aprendizaje en torno a acciones artísticas que se mueven en el contexto de la acción. Masu Fajardo, David Armengol, Andrés Senra, Gregorio Viera o Amalia Fernández son algunos de los artistas que hasta la fecha han formado parte de este programa.

Creador, actuante y comisario en torno a las artes escénicas contemporáneas, Javier Cuevas es el director artístico del Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal de La Laguna (Leal.LAV). Es licenciado en Filosofía (Especialidad Psicología) y Master en Terapia Familiar Sistémica. Sara Serrano es licenciada en Dirección Escénica e Historia del Arte y Master en Práctica Teatral por Rose Bruford College en la Universidad de Manchester.