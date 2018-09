La sexta edición de Fimucinema selecciona 33 trabajos del mundo

Fimucinema, la sección oficial a concurso del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) ya ha seleccionado los 21 cortometrajes, seis documentales y seis largometrajes de ficción de su sexta convocatoria. Entre los inscritos se encuentran trabajos de España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Colombia o Polonia. Estos trabajos competirán por los galardones a Mejor partitura original en sus respectivas categorías (el Premio Alex North a la Mejor partitura original para un largometraje de ficción, y los Premios Fimucinema a la Mejor partitura original para documental, cortometraje y Mejor canción original).

Bajo coordinación de Manuel Díaz Noda, el jurado responsable de evaluar estos trabajos y emitir el palmarés está formado en esta ocasión por el compositor y presidente de la Asociación de Compositores de Música para Audiovisual Musimagen, Darío Palomo; el director de la Muestra de Cine Astronómico de La Palma (MICA), Antonio Herrera, en calidad de presidente del jurado; el CEO de la editorial y sello discográfico especializado en banda sonoras Ediciones Rosetta, Pedro Ferrer; y el actor, director y músico, Lamberto Guerra.

Este año, además de las obras a concurso, Fimucinema contará con una selección especial con los principales trabajos presentados en el marco de MICA, incluyendo el premio del jurado y el premio del público y aquellos que destacan por su valor musical. Esta muestra fuera de competición será la encargada de abrir las actividades de Fimucinema el 21 de septiembre. Todos los trabajos seleccionados se podrán ver en Multicines Tenerife, los días 22 y 23, y en TEA, del 24 al 27. La entrada a todas las proyecciones es gratuita hasta completar el aforo.

La sección a concurso arrancará el sábado 22 con una selección de cortometrajes de animación: A Song For The Whales, The Fox, Meraki, Homesick, Grands Canons e Invaders. La programación de esta jornada se complementará con la proyección de la película polaca Behind the Blue Door, dirigida por Mariusz Palej a partir de la novela de Marcin Szczygielski y con una colorida partitura del músico Micha? Szablowski. La cinta ofrece una aventura de fantasía juvenil que obtuvo un amplio éxito de taquilla en su país de origen, además de premios en festivales internacionales.

El domingo 23 llegará el apocalipsis zombie a Fimucinema puesto que la programación de ese día estará compuesta por una sesión doble repleta de humor, vísceras y guiños al fantástico más puro con la proyección de las películas Apocalipsis Voodoo, del canario Vasni Ramos, y Lost in Apocalypse, del chino Sky Wang. La compositora Sara López y el músico Kike Perdomo ponen música a la propuesta canaria, mientras que Jason Gertel se encarga de la producción chino-estadounidense.

El lunes 24 estará dedicado al documental canario. Dentro del audiovisual de las Islas, este formato ha destacado por la calidad de sus producciones y su personal tratamiento del entorno y la tradición. Así, estos temas confluyen en los tres títulos seleccionados: Las Postales de Roberto, de Dailo Barco; Telúrico, de Sergio Morales; y El Huido, de Pablo Fajardo. Musicalmente, se cuenta con artistas tan heterogéneos como la banda GAF, la cantante Belén Álvarez Doreste o el compositor Samuel Aguilar.

La sesión del martes 25 arrancará con una nueva selección de cortometrajes con propuestas nacionales e internacionales, todos ellos jugando con una narrativa de género, pero estableciendo a su vez un discurso de corte social: L´hypothese de la Reine Rouge, Flow, Xyx, Tauro e Insidia. La propuesta documental del día será The Rise and Fall of the Brown Buffalo, película dedicada a la figura de Oscar Zeta Acosta, también conocido como Dr. Gonzo, abogado, escritor y activista del movimiento chicano, también conocido por su amistad con el escritor Hunter S. Thomson. Benicio del Toro, quien interpretara al personaje en Miedo y Asco en Las Vegas, es productor ejecutivo de esta cinta dirigida por Phillip Rodríguez y con música de Aaron Drake y Alejandro Cohen. Se cerrará la sesión con La Isla Rota, una historia de racismo y venganza con producción de República Dominicana, dirigida por Félix Germán y con música de Sergio Jiménez Lacima.

Small Fish, Coplillas for Bombay, Between the Volcano & The Shell, The Ladder, Duelos y Exhalación integran la tercera sesión de cortometrajes a concurso de Fimucinema, que se podrán ver el miércoles 26. En estos títulos, la música adquiere un valor plenamente protagonista, introduciéndose incluso algunos de ellos en el terreno del musical. La propuesta de este día en materia documental y de largometraje de ficción conducirá al espectador a Texas y a la fiebre del petróleo. Dirigida por Alan Thompson y con música de Ian Chen, el documental This Land analiza el efecto de los métodos de extracción y distribución de combustibles fósiles en el medioambiente y en las comunidades indígenas. Por su parte, The Iron Orchard, dirigida por Ty Roberts y con música de Duncan Thum, cuenta la historia de los buscadores de petróleo a mediados del siglo XX en Estados Unidos.

El último bloque

Fimucinema cerrará su programación el jueves 27. El último bloque de cortometrajes estará formado por los títulos A Prinprick of Light, El Gigante y la Sirena, Las Otras Camas y Distintos, que coinciden en acercarse desde diferentes perspectivas al entorno de la discapacidad. La categoría de documentales culminará con Invierno en Europa, trabajo de Polo Menárguez, con música de Luis Hernáiz, que relata la situación de los refugiados paquistaníes y afganos que sobreviven en una estación abandonada.

El largometraje de producción chinoestadounidense The Jade Pendant será el responsable de clausurar las proyecciones de esta sexta edición de Fimucinema. La cinta dirigida por Po-Chih Leong y con música de Anne Kathrin Dern es un drama histórico sobre la inmigración china a Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX.