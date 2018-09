La productora isleña Sur Film trabajará en el rodaje en España de ' Wonder Woman'

La productora tinerfeña Sur Film será la encargada de prestar servicios durante el rodaje de la segunda entrega de Wonder Woman en España. La producción de Warner Bros ha elegido a esta compañía isleña para que realice todo el trabajo en los tres puntos nacionales elegidos por la superproducción de Hollywood para el rodaje en el que se embarcará próximamente: Andalucía, Fuerteventura y, finalmente, Tenerife.

Sur Film ya se ha convertido en una productora asidua en los grandes rodajes internacionales que recalan en Tenerife, y ahora trabajará también en el resto de España. De este modo, la compañía de producción de cine, televisión, publicidad, fotografía y vídeos musicales ya ha participado en los rodajes realizados en el Archipiélago de cintas como En el corazón del mar (Heart of the Sea), Fast and Furious 6, Ira de titanes (Wrath of the Titans) (WB), Furia de titanes (Clash of the Titans) o Jason Bourne.

El rodaje de la segunda entrega de esta saga, que lleva por título Wonder Woman 1984, empezará en breve y, después de pasar por Andalucía y Fuerteventura, recalará en Tenerife entre finales de septiembre y principios de octubre, prolongándose el trabajo durante dos semanas en diferentes localizaciones de la Isla.

El director de la Tenerife Film Comission, Ricardo Martínez, explica que la parte del rodaje que se realizará en Tenerife se localizará en diferentes zonas. Están ya confirmadas las grabaciones en diferentes espacios de Isla Baja y estos días se están cerrando los permisos para desarrollar también parte del trabajo en otros espacios naturales protegidos, probablemente en el Parque Rural de Anaga. Se trata, por tanto, de un rodaje que se realizará, eminentemente, en paisajes naturales y no se trabajarán en áreas urbanas. Además, serán dos las unidades que se desplazarán hasta la Isla y que trabajarán de manera paralela y al unísono en diferentes puntos de Tenerife. Martínez precisa que "dependiendo de lo que el equipo logre grabar en Fuerteventura, el rodaje en Tenerife se desarrollará de una manera u otra". El director de la Tenerife Film Comission añade, además, que el rodaje de Wonder Woman 1984 en Tenerife mostrará lugares de la Isla que aún no han salido en la gran pantalla, a pesar de las numerosas producciones que han pasado por diferentes espacios de la Isla en los últimos tiempos.

La llegada del equipo de rodaje de la nueva entrega de Wonder Woman confirma las cualidades de Tenerife como plató para la grabación de grandes producciones audiovisuales. Así, además de las diversas condiciones y escenarios naturales de la Isla, destacan también los incentivos fiscales que están a disposición de las productoras nacionales e internacionales. "Aunque Canarias está lejos geográficamente, los incentivos fiscales compensan a los equipos de trabajo", indica Ricardo Martínez, quien añade, además, que las islas de Fuerteventura y Tenerife "son muy complementarias" para poder dar un producto completo dentro de un rodaje de las características de Wonder Woman.

El director de la Tenerife Film Comission destaca, además, que la llegada de esta gran superproducción al Archipiélago creará numerosos puestos de trabajo puesto que adelanta que "participará mucha gente de Canarias". No obstante, reconoce que aún no se conocen las cifras finales de contratación aunque reconoce que el equipo realizará un gran gasto en alojamiento, manutención y transporte, la contratación de extras o las compras de material.

Argumento

Wonder Woman 1984 llegará a los cines en noviembre del próximo año 2019 y volverá a estar protagonizada por Gal Gadot, y contará en la dirección con Patty Jenkins, primera mujer en dirigir una gran superproducción. Completan el reparto principal Kristen Wiig, quien encarnará a la villana principal de la película, Cheetah; y Chris Pine, que retoma su papel como Steve Trevor.

La cinta narrará cómic Diana Prince entra en conflicto con la Unión Soviética durante la Guerra Fría en la década de 1980, y encuentra un enemigo en Cheetah. Se trata de la cuarta película de acción en vivo con el personaje de Wonder Woman, la primera fue Batman vs. Superman: Dawn of Justice (2016), seguida de Wonder Woman (2017) y Liga de la Justicia (2017). Además, será el segundo largometraje que se estrene centrado en el personaje femenino de DC Comics.