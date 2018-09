'Quizás' podría ser un plagio

Junto al éxito llega la controversia. Agoney lanzaba el pasado viernes su primer sencillo titulado 'Quizás'. Al instante se convertía en primer TT en España, segundo en el mundo y número uno de iTunes. En menos de 48 horas el videoclip de la canción superaba el millón de visitas en Youtube. Mientras que la canción recibía algunas críticas, el vídeo musical fue alabado por tdoos.

Es aquí donde entra la controversia, pues la parte mejor aceptada por el público podría tratarse de un plagio a 'Obsex' del artista Borque. En un principio la pareja del cantante cargaba contra Agoney responsabilizándolo de supuesto robo intelectual. Ante la agitación de las redes Borque publicaba el siguiente mensaje en Instagram:

"Viendo que esto está saliéndose de madre quiero aclarar que en ningún caso estoy acusando personalmente a Agoney, sino a Universal, ya que a parte de la evidente similitud del videoclip de 'Quizás', se grabó en el mismo estudio con el mismo técnico de luces e incluso una persona del equipo de mi videoclip vio un avance del de 'Quizás' y les avisó de que se parecía mucho al de 'Obsex'.

Ahora mismo me siento como esos jóvenes diseñadores a los que les plagia Inditex y veo todo mi esfuerzo e ilusión tirados por tierra. Porque al fin y al cabo no tengo una discográfica detrás. Todo lo que he sacado lo he hecho con mis propios medios. Y ver que una gran multinacional "crea" un producto muy similar para un artista con el mismo target que el mio, pues comprendereis que agradable no es"

Juzguen ustedes mismos.