La artista alemana Sara Lugo encabeza el cartel del Reggae Can Festival IV

La cuarta edición del Reggae Can Festival traerá a la Isla a Sara Lugo, una de las artistas más reconocidas del género musical a nivel internacional. Junto a la artista germana, cabeza de cartel, actuarán otras formaciones locales de renombre como Ruts & La Isla Music, Simmer Down y Lioness Den, entre otros. La cita tendrá lugar el próximo sábado en la plaza del Cristo de La Laguna y dará comienzo a las 21:00 horas será presentada por Sista Kappa.

El festival, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de La Laguna y la Fundación CajaCanarias, estará protagonizado por el arte femenino, bajo el lema Mujeres en Reggae, y será una edición educativa, transversal e itinerante. Como en las ediciones anteriores, la entrada será gratuita, reforzando la apuesta por fomentar, apoyar y promover el reggae canario por parte de la organización.

Sara Lugo llevará su característica voz al escenario de la plaza del Cristo. La cantante alemana no ha parado de mostrar su talento desde los 15 años, edad a la que comenzó en diferentes proyectos con el productor Umberto Echo, grabaciones que le abrió las puertas para colaborar con principales artistas de la escena del reggae de Munich, casos de Jahcoustix, Jamaram y Headcornerstones, entre otros.

Autora del título Really like you, tema que permanece como uno de los 15 mejores del mundo durante tres años, Sara Lugo también ha participado en otros lanzamientos internacionales de riddims entre los que se incluyen Pow Pow Movement, Flash Hit Record, Oneness Records, Maximum Sound o Greendyard Records, que le han colocado entre las mejores de la escena musical reggae internacional.

Esta cuarta edición del Reggae Can Festival también presenta en el cartel a Ruts & La Isla Music. La artista tinerfeña llevará a la céntrica plaza lagunera su último disco Flor de Invierno, trabajo que cuenta con la mezcla y coproducción del reconocido productor alemán, Umberto Echo. Mientras, desde el sur de Tenerife llegará Simmer Down presentando Tierra. El cuarteto isleño, con Montse Siverio a la voz, ha firmado colaboraciones con otras bandas locales como Dadda Wanche y Eclipse Reggae. También desde Tenerife, se subirá al escenario Lioness Den, autora de Woman Fyah, EP producido por Makka Dubba, que vio la luz este año y que muestra la riqueza de influencias canarias, griegas, inglesas y turcas.

El Reggae Can Festival contará también con las actuaciones de DJ Sistah Vibes y DJ Mamaqucha. La costarricence Karla León lidera el proyecto de Sistah Vibes, siendo la principal impulsora del dancehall en Canarias, mientras que Mamaqucha fue cofundadora del colectivo Fruta Freska y en la actualidad se ha consolidado con el público tropical, tras compartir escenario con músicos de la talla de Uproot Andy.