La cantautora Muriel Sarda presenta su primer disco 'In Fluye' en Tegueste

El Teatro Príncipe Felipe de Tegueste acoge hoy un concierto de la cantautora tinerfeña Muriel Sarda, que presenta su primer disco In Fluye. La artista actuará junto con otros artistas invitados como Daniel Ferreiro, Jorge Hernández, Luisa Machado y Sara Socas. El concierto comenzará a partir de las 21:00 horas y la entrada es gratuita.

Muriel Sarda, de 20 años, empezó a tocar la guitarra desde muy pequeña. Pero fue hace tan solo dos años cuando descubrió el poder de la música encima de los escenarios, "el poder de transmitir y hacer que la gente sienta conmigo", asevera la artista. La joven afirma que "componer no fue una decisión en mi vida, es una parte de mí. Me encerraba desde pequeña en mi cuarto y empezaba a contar historias cantadas". Más adelante esas historias se convirtieron en canciones que, con el paso del tiempo, formarían parte de su primer disco In Fluye.

Con las referencias musicales de cantautores como Vanesa Martín, Andrés Suárez o Rozalén, entre otros, Muriel Sarda pensó los temas de este disco para ser tocados "como se compusieron, a guitarra y voz, aunque en el disco encontramos otros instrumentos que superaron con creces mi idea principal, manteniendo siempre el estado inicial de la canción".

Hasta la fecha, la actuación más destacada de Muriel Sarda fue la de ser telonera de Rozalén en enero. "Pero cada actuación es importante. Recuerdo con mucho orgullo y cariño del público mis dos conciertos en el Búho Club de La Laguna, tocar en el Monkey Week en Sevilla, tras ganar un concurso del I Laboratorio de Creación Musical de la SGAE, las Noches de Trova en el Jóspital o el concierto de Mujerarte", indica la joven artista.