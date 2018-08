Boreal multiplicó por diez el número de asistentes en sus últimas ediciones

El Festival Boreal 2018, que se celebrará en Los Silos entre el 20 y el 23 de septiembre, ha multiplicado por diez el número de asistentes en sus últimas ediciones. Así, es valorado como uno de los proyectos culturales, sociales, sostenibles, turísticos y económicos más relevantes del Archipiélago, lo que lo sitúan como el festival de Canarias en su género y uno de los eventos culturales más recomendados en toda España, como "festival boutique" de referencia.

En esta decimoprimera edición, Boreal viajará por voces y sonidos de 20 países a través de 25 conciertos y con un 80% de representación femenina. Este hecho lo ha catapultado como el festival más relevante en España en diversidad y en igualdad de género, como lo confirma el Premio Fest, que le fue entregado en su pasada edición. Boreal es el único festival de Canarias que ha obtenido uno de estos importantes galardones y el primero en todo el país en esta categoría.

El cartel de Boreal para este año está basado en la excelencia y consolida su apuesta por la innovación y el descubrimiento de talentos, a los que suma algunos clásicos contemporáneos y propuestas locales. Artistas como Jesca Hoop, Lisa Hannigan, Baloji, Alsarah & The Nubatones, Féloche, Onda Vaga o Marinah-Ojos de Brujo, entre muchos otros, convivirán con instalaciones, talleres, zona infantil y juvenil, exposiciones, conferencias, gastronomía, mercados y mucho más. De entrada gratuita, el público asistente podrá disfrutar de hasta 25 conciertos en tres escenarios diferentes, la mitad de ellos de artistas que actuarán por primera vez en toda España, como son el conjunto surcoreano The Tune, las caboverdianas Jenifer Solidade y Mayra Neves, la noruega Siv Jakobsen, la finlandesa Maija Kauhanen, la peruana La Lá, la argentina Vivi Pozzebón, el sudafricano Bongeziwe Mabandla, la norteamericana Becca Mancari, la banda sudanesa Alsarah & The Nubatones, el dúo tunecino ?uma, o el combo multicultural Mambe & Danochilango. La escena canaria estará representada por el grancanario Fajardo, por la banda tinerfeña de reggae Ruts & La Isla Music, y por otras dos propuestas aún por anunciar.

El casco histórico del municipio de Los Silos acogerá sonidos del mundo en una amalgama única de exquisitez musical que en muy pocos años ha logrado posicionar a este festival entre los más atractivos del panorama estatal para descubrir talentos de todo el planeta y experimentar conciertos exclusivos.