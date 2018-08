La actriz Judi Dench recibirá un premio en el Festival de San Sebastián

La actriz británica Judi Dench recibirá otro de los Premios Donostia de la 66 edición del Festival de San Sebastián, que se suma a los del actor y director estadounidense Danny DeVito y al del cineasta japonés Hirokazu Koreeda. La entrega del galardón honorífico más importante del festival se producirá el martes 25 de septiembre, antes de la proyección de Red Joan (Trevor Nunn), en la que Dench encarna a una mujer cuya tranquila vida se ve repentinamente alterada cuando es detenida por el servicio de inteligencia del Reino Unido, acusada de suministrar información a la Rusia comunista.

Será la primera visita a San Sebastián de la actriz, siete veces nominada al Oscar. Recogió la estatuilla hace 20 años como Mejor actriz de reparto por su interpretación de Isabel I en Shakespeare in love. La actriz inició su carrera sobre las tablas en prestigiosos teatros como Old Vic y The National en Londres y, más tarde en la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon, donde ha interpretado a las grandes damas shakesperianas. Desde su debut cinematográfico, en 1964, ha trabajado en numerosas películas aclamadas por la crítica.