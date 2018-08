"Proactiva Open Arms salva vidas pero en Europa se les tacha de criminales"

El 29 de junio, en su cuenta oficial de Youtube, Macaco colgó el vídeo de su último trabajo: Valientes. 57 días después, tras acumular cerca de medio millón de visualizaciones, el artista catalán se presentó en Arrecife el sábado para cerrar las Fiestas de San Ginés. Según Macaco, los voluntarios de Practiva Open Arms son esos héroes a los que dedica la canción Valientes: "Están salvando vidas en el mar pero Europa los tacha de criminales. No cabe tanta hipocresía", asegura.

En los tiempos que corren, ¿hacen falta, más que nunca, Valientes ?

Pues totalmente. El valiente es ese motor que llevamos dentro y que nos hace cruzar los miedos. Los miedos, como decía mi abuelo, van en el burro y son los que nos paralizan. Muchas veces la sociedad nos invoca, nos introduce unos miedos que no son nuestros y debemos luchar para trabajar nuestros sueños y crecer como personas con ese motor que es la valentía.

Los Valientes de los que habla en su nueva canción son los que nos encontramos en los barrios, en el día a día, lejos del estereotipo de Hollywood...

Pues sí, la canción va enfocada a esos valientes anónimos. Hay muchas historias interesantes alrededor nuestro que son desconocidas. El otro día hablaba con Proactiva Open Arms: ellos están salvando vidas y en Europa se les ha tachado como criminales cuando en realidad ellos son unos valientes. Realmente nos cansamos de tanta hipocresía política respecto a todos los refugiados e inmigrantes.

El disco contiene letras comprometidas y aparece un momento delicado. Europa agita un cóctel con fascismo, xenofobia, inmigración, el solar que ha dejado la crisis. Parece el momento adecuado para comprometerse con las ideas.

Siempre tiene que ser así, hay que buscar debate y puentes de palabra sin violencia, pero hay que contar lo que pasa y la sociedad no debe olvidar que los políticos trabajan para nosotros y que realmente tenemos la voz... Hace poco hablaba de la hipocresía en gran parte de la política de Europa y un ejemplo lo tenemos en el caso del Mundial. Cuando Francia saca pecho al ganar y sin embargo ha subido notablemente la xenofobia en ese país. Si revisas la lista de los apellidos de la selección francesa, la mayoría son africanos o caribeños porque son hijos de... Así que no olvidemos que gracias a ellos ganan un Mundial, gracias a los ingresos de esos hijos de inmigrantes el país será beneficiado. Ellos son los que han levantados la bandera francesa y han levantado el país.

No son muchos los artistas que se retraten. Y menos en tiempos como los actuales, tan polarizados. ¿Le viene a cuenta?

Ahora es una época en la que se intenta bipolarizar a todo el mundo. Eres blanco o negro o estás conmigo o estás contra mí, pero hay muchos colores en medio. Hay que mojarse o yo como artista valgo lo que valgo, pienso lo que pienso y propongo lo que propongo, no impongo nada. Ya que imponer crea odio, separación, duelo y dolor... Como decía el maestro Benedetti "hay que construir puentes de palabra para que haya un diálogo".

Entre su anterior trabajo, Historias Tattoadas , y Back to the Jungle han pasado tres años. ¿Qué ha sembrado por el camino para dar forma a este disco?

Entre medio he compuesto canciones para distintos proyectos como la comedia del año aquí en España y en países de Latinoamérica, Toc Toc. Compuse el tema principal. La recomiendo. Es una comedia maravillosa, además hay muchas canciones encima de la mesa, algunas empujadas como ese Coincidir, un tema que se ha hecho viral. 76 millones de visitas acumula el vídeo y sigue subiendo un millón y pico... En el próximo trabajo vamos a tener canciones de ese talante: de amor, componentes sociales. Estoy componiendo con el productor de Calle 13, Raúl Arcaute, también con Raül Refree. Estoy realmente contento.

La receta incluye dub, reggae o rumba, pero también, a partir de las primeras escuchas de Valientes , se hacen notar bases instrumentales más potentes -mandolas, guitarras, etc-.

Las mandolas es algo que siempre ha estado en Macaco porque me da la denominación de origen mediterránea. Pero ya sabe que mi música es muy global, en mi banda hay músicos de todo el mundo y me gustan mucho las mezclas: elementos del reggae, hip hop, música latina... Pero siempre con un color personal.

¿La puerta de Ojos de Brujo está entreabierta o se cerró de manera definitiva para todos?

Estuve en el primero y en el segundo disco. Fui uno de los fundadores junto a Juanlu El Canijo y además comencé con Macaco (que soy yo) y ya no me daba el tiempo... Forma parte de mi vida y de mi historia, pero vivo mucho del presente y el pasado no lo miro mucho. Me va muy bien, el proyecto no para de crecer aquí y en América. Ahora estoy muy enfocado con producciones con nuestro sello Mundo Zurdo y con ganas de que empiece la gira del año que viene.