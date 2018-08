'Phenomenal'

Dorian fue el colofón perfecto, con un directo excepcional y lleno de calidad, a un festival, el Phe, que ha mejorado mucho en organización con solo tres ediciones. La cita del pasado fin de semana en Puerto de la Cruz reunió a más de 7.000 personas en sus diferentes actividades y dos jornadas de conciertos, demostrando un crecimiento notable. La segunda jornada de conciertos reunió el sábado los directos de referencias nacionales como el mencionado Dorian, La Bien Querida, Perro, Niña Coyote Eta Chico Tornado y We Are Not Dj's.

Phe ha mejorado sobre todo potenciando una experiencia de ocio, yendo más allá de dos jornadas de recitales de música independiente. Tendencias, innovación, deportes urbanos y una interesante oferta gastronómica con cuidadas zonas para descansar y conversar conformaron un recinto con una propuesta sostenible elaborada con materiales reutilizados. El público se movió con comodidad por el recinto de la explanada del muelle y agradeció, además, la puntualidad de los conciertos.

Desde las 19:00 horas del sábado ya podía notarse efervescencia y la ganas de un público que se esperaba masivo. Destacaba entre los asistentes la presencia de muchas familias compartiendo momentos bajo el sol de la ciudad portuense, escenario de los grandes directos de Phe Festival.

El rock de los tinerfeños Mento abrió la sesión de conciertos para dar paso a la desenfadada y exitosa propuesta de la banda grancanaria Texxcoco, que se metieron al público en el bolsillo desde el primer minuto. Con el crepúsculo llegaban Niña Coyote Eta Chico Tornado, que consiguieron lo imposible: sonar como una banda al completo con tan solo guitarra y batería. Las románticas y pegadizas melodías de La Bien Querida fueron el puente perfecto para dar paso a Perro, una de las apuestas menos convencionales en esta edición de Phe. En su debut en las islas, los murcianos se hicieron rápidamente con el público, que aplaudió su rock alternativo acompañado de singulares y extravagantes imágenes o lemas como "Murcia es Canarias".

Con Dorian llegó el éxtasis. Todo el recinto vibró con sus canciones, algunas de ellas ya convertidas en himnos. Las letras de A cualquier otra parte, Arrecife o La tormenta de arena sonaron al unísono en la voz de un recinto entregado, pletórico. Rebosante de sensibilidad y realidad, Dorian no decepcionó como cabeza de cartel, dejando a su paso sonrisas cómplices y mucho buen rollo. Un concierto memorable que no se olvidará.

Música electrónica

Música electrónica para el fin de fiesta con la irreverencia de We Are Not Dj's. Su estilazo a los mandos provocó bailes y saltos entre una multitud hechizada por las mezclas que fueron la guinda para una jornada de conciertos memorable.

Tras un fascinante primer día con las actuaciones de Pedrina, Carlos Sadness, El Columpio Asesino y la sabrosura de Nathy Peluso entre otros, el público de Phe Festival volvió el sábado a por más. Más música, más tendencias y más de un festival que se consolida como referencia en el verano de Tenerife.