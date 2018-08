Un salto de Phe directo al mar

Puerto de la Cruz es una fiesta gracias a Phe Festival. La tercera edición de esta cita con la música y las tendencias afronta su fin de semana grande con multitud de actividades que tienen como epicentro la zona del puerto del municipio norteño. Ayer, mientras se ultimaban los detalles en el recinto de los conciertos, un grupo de riders animó el mediodía en la playa del mulle, donde los valientes se tiraron al agua de la mano de sus bicicletas y regalaron al público que allí se congregó multitud de acrobacias que despertaron numerosos aplausos y que permitió soportar de una manera más divertida la calurosa jornada.

A partir de las tres de la tarde, la rampa instalada en esta zona costera entró en funcionamiento y los jóvenes riders pedalearon fuerte para realizar giros y maniobras en el aire y acabar de la mejor forma posible entrando en el agua de la mano de sus bicicletas, debidamente preparadas para la ocasión.

La espectacularidad de estos saltos animó las horas previas a la apertura de puertas en la primera jornada de conciertos de esta tercera edición de Phe Festival. Los profesionales de la Escuela de Surf La Marea y Rescate y Salvamento Canarias colaboraron para el correcto desarrollo de la actividad en la que participa Islands BMX. De este modo, todos los ojos estaban puestos en estos acróbatas acuáticos, que hicieron las delicias de los bañistas allí congregados, que en muchos casos se sorprendieron de este espectacular evento.

La fiesta se completó, además, la con una animada ambientación musical en la zona del muelle de la mano de Gerardo Cartón, music advisor, escritor, productor e invitado de la tercera edición de Phe, quien además el día anterior había protagonizado una interesante charla en el Castillo Espacio Cultural, en una de las actividades previas a las jornadas de conciertos del Phe.

Durante esa primera jornada de conciertos, se subieron al escenario El Columpio Asesino, Carlos Sadness, Nathy Peluso, Pedrina, Pumuky, Floridablanca, The Groove Brothers, Minifefas y Kid Simius. Hoy, será el turno de La Bien Querida, Perro, We Are Not Dj's, Texxcoco, Mento, Niña Coyote Eta Chico Tornado y We Are Trash. Las entradas están a la venta en las plataforma www.tickety.es y Ticketea, así como en diferentes puntos de venta oficiales de Tenerife y Gran Canaria y en la taquilla del recinto portuario.