Si no se potencia la subordinación no hay lugar para que sea latente. Soy mujer y soy DJ es un titular incluyente, de los que agradan y de los que conforman una gran realidad, claro que para que esa verdad se materialice tiene que haber un talento natural, pues no todo se soluciona recriminando a la sociedad más igualdad. En el oficio de DJ también hay que demostrar trabajo, esfuerzo y talento natural.

Las mujeres de las que hablamos, todas DJ de huella internacional, vienen desde abajo y su crecimiento en el oficio ha sido cuestión de años, de tocar en multitud de países, meterse en miles de cabinas y ganarse el calor del público bolo a bolo. Anané Vega, Natasha Watts y Paris Cesvette actuarán en la pista de Jameos del Agua hoy. Será la tercera sesión y las entradas para disfrutar de sus sesiones, una vez más, están todas vendidas.

Todas saben lo que han dejado atrás y que la lucha ha valido la pena, pero reconocen que en el camino siempre quedan capítulos para olvidar. Es decir, se han visto en episodios de lenguaje confuso y actos inconfundibles, por ello creen que hay mucho camino por recorrer en las cabinas, donde los line ups son poco concurridos por mujeres y son conscientes de que, a veces, ficharlas para tocar se ha vuelto casi un deber de los promotores por verse incluyentes, y no una verdadera lectura de la propuesta artística que aporta cada una.

La historia de Anané Vega es la historia de una chica caboverdiana que luchó como nadie en contra de lo que su familia, tradicional, quería imponerle casi desde niña en cuanto a valores: una vida de hogar y familiar en la que no cabía ni la música ni el ser la gurú del sonido afro en que se ha convertido llenando pistas de baile de medio mundo. Anané representa el poder femenino a los platos en esta edición de Jameos Music Festival.

La infancia de Vega explica su rebelión contra todo cliché social. Nació en Praia, la capital de Cabo Verde, momento en que luchaba por la independencia de Portugal por lo que su familia emigró hacia Estados Unidos. La autoidentidad no fue un proceso de descubrimiento fácil para Anané que crecía en un país extranjero. Su mezcla de herencia portuguesa y caboverdiana intentaba asimilar cómo su diversidad racial encajaba en un país tan vibrante. Además, los valores tradicionales de sus padres eran contrarios a las expectativas de lo que ella quería ser.

La rebelión contra estos dogmas familiares era una necesidad vital. La música, la danza y el teatro eran lo suyo. Gracias a su perseverancia es hoy una mujer influyente en su género. Primero fue cantante pero después se decantó por la selección musical para fiestas concretas. Y esa era su verdadera magia.

Aprovechó toda oportunidad para seleccionar la música que le gustaba, que incluye el sonido afro que su sello musical Nulu Music ayudó a popularizar por todo rincón. Vega describe la selección musical de la siguiente manera: "Me encanta la capacidad de unir toda la música hasta el punto de poder manipular una fiesta y ponerla en marcha. Puedes interponer cualquier música si es el momento porque tendrás a la multitud en la palma de tu mano".

Anané llegaría a realizar una gran cantidad de hazañas, como cantar One dream en la obertura de la Super Bowl XLI durante la presentación de su esposo, el influyente Louie Vega, y de su grupo, Elements of life. También fue honrada con la invitación de actuar en la audiencia de embajadores del presidente Barack Obama. Pero su atractivo global se engrandeció porque fue invitada por la fiesta de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, para aparecer como la única artista femenina en la lista y actuar y hablar frente a 10.000 niños para un gran evento comunitario, donde aprovechó la oportunidad para promover su mensaje de poder femenino mundial.

Paris Cesvette es DJ, productora y locutora de radio. Su programa de clubbing ha pasado por varias emisoras hasta posarse en la BBC. Es la artista más singular y fresca de la música house británica. A los platos, su sonido y versatilidad la han convertido en una pionera en la combinación de neo soul & smooth jazz. Desde muy joven ha estado vinculada a la radio, lo que le permitió rodearse de artistas de primera talla mundial de la cultura DJ y el house, entrevistar a sus ídolos y enseñar a sus miles de oyentes cómo fusionar el jazz y el house.

Natasha Watts es la DJ cantante. Su vocal live ha congregado a miles de personas en todo el mundo. Cantante, compositora, intérprete y artista multidisciplinar, Natasha es sin duda una de las voces más importantes del soulful. Tras descubrir la potencia de su voz, a lo largo de su vida ha estado rodeada de multitud de géneros musicales desde el reggae y el jazz hasta el blues y el funk. Además, el hecho de que su padre fuese DJ y su hermana mayor una apasionada del soul, también contribuyó a que se familiarizara con el groove y el soul rare precozmente.

Natasha irrumpió en la escena soul de Reino Unido mostrando su explosiva voz con Show me y posteriormente con el que sería un gran éxito en el verano de 2012, Back 2 U. En 2014 lanzó su primer álbum que llegaría a ser número uno en numerosas emisoras de radio del país y convirtiéndola en una de las artistas más demandadas del género en los últimos años. Ha colaborado en giras por Reino Unido con la emperatriz del soul Glady's Knight con llenos absolutos en espacios tan emblemáticos como el Royal Albert Hall, además de realizar colaboraciones y duetos con otros artistas como Don E u Omar.

Con ellas culminará una tercera sesión que habrán iniciado Daniel Morales Sr. Chinaski y el artista tinerfeño Juan Fierro, como los cicerones locales que dan entrada a un line up de artistas internacionales, top mundiales en su género, marca de la casa de seis años de Jameos Music Festival, un evento que se celebra en un lugar que sustituye una discoteca al uso por una cueva natural descendente que casi se sumerge en el Océano Atlántico y que corta la respiración a todo asistente.