"Daremos un 'show' fiestero cargado de momentos emocionantes"

El cantante, compositor e ilustrador Carlos Sadness promete iluminar al público del Phe Festival con Diferentes tipos de luz. El músico barcelonés está arrasando con su último disco y ha confesado que tiene ganas de volver a Tenerife, después de varios años sin actuaciones en la Isla. "Ahora mismo soy una persona gris porque hace más de dos años que no toco en Tenerife. Es muy heavy, lo sé, pero lo vamos a arreglar este fin de semana", reconoció hace unos días a través de sus redes sociales.

¿Qué cree que tiene su último álbum, Diferentes tipos de luz , que ha batido todos sus récords personales de ventas?

Pues creo que ese mérito es la consecuencia de un buen disco anterior y una buena gira anterior, porque el grueso de la venta fue las primeras semanas. Creo que la gente lo compró sin haberlo escuchado, igual que las entradas a los conciertos de presentación del disco, que se vendieron antes de que saliera. Así que los lanzamientos se alimentan del éxito de lo anterior, pero gracias a Dios no tengo la sensación de que nadie se decepcionase.

Ha dicho que su idea de éxito gira en torno a esa sensación que le conecta con el mundo a través de lo creativo, ¿por eso el dibujo?

El dibujo es algo innato en mí, me acompaña desde antes de que aprendiera a hablar, no sabría explicar por qué me atrae y me acompaña, supongo que resuelve en cualquier momento los pequeños impulsos creativos.

Su estilo, su estética y la forma de presentarse frente al público ¿es parte de esa pulsión creativa y de su formación como publicista?

Es más honesto que un plan de marketing, yo soy honesto y transparente con la música que hago. Luego, busco la mejor manera creativa de moverla o promocionarla. Pero creo que el marketing no debe afectar la materia prima. Por lo menos para mí.

Defina para los profanos su estilo "galactropical".

Esa palabra salió sin pensar, la dije en la primera entrevista que me preguntaron eso de "defina su estilo". Nunca antes la había pensado, pero en aquel momento me sacó de un apuro y me vino como anillo al dedo. Para mí, galactropical es estar en una playa comiendo mango mientras pasan estrellas fugaces y sentimos que nos llevan a algún lugar. Algo así, a lo que hay que añadirle historias.

¿Cómo afronta el proceso compositivo?

Sin presión, me gusta que fluya cuando se me ocurre algo, pero nunca voy yo a buscarlo. No puede estar a mis órdenes, más bien lo contrario. Tiro de un hilo, cuando el hilo se presenta.

¿Cómo gestiona una persona que se autodefine como "tranquila" un éxito del calado del que está viviendo?

Con tranquilidad [se ríe], pero yo soy un poco hiperactivo a la vez, y no dejo de empezar ideas y proyectos, a veces no tengo tiempo para hacerlo todo. La gestión es sencilla, porque es algo paulatino que ha ido llegando de manera ordenada. Además, tampoco es un éxito de esos que acaban con todo lo demás en tu vida, solo con algunas cosas.

¿Ha encontrado ya a la nueva Miranda?

Quizás en el próximo disco... Estoy escribiendo canciones, pero no van por ahí, quien sabe lo que pasará.

¿Qué podrá ver el público tinerfeño en el Phe Festival?

Un espectáculo emocionante y bailable a la vez, tenemos una propuesta muy fiestera pero también cargada de momentos emocionantes. Todo sucede en una hora y pico, pero quiero que deje una sensación más larga.