Las ventas de Aretha se disparan

No hay mejor campaña de marketing que la propia muerte. Tras el fallecimiento a los 76 años de Aretha Franklin, el pasado jueves, las ventas de sus producciones musicales aumentaron hasta un 1.558% en comparación con el día anterior. Se compraron 115.000 álbumes y canciones en digital y 19.000 copias de sus álbumes en físico el día de su fallecimiento. La sed de soul también se hizo notar en las descargas de sus éxitos. Su canción Respect tuvo unas 16.000 descargas ese día.

Los discos más vendidos de la Reina del Soul fueron: 30 greatest hits, Amazing Grace, Queen of Soul: The best of Aretha Franklin, Soul Queen y The best of Aretha Franklin. La compañía analítica de datos Nielsen Music considera que estas impresionantes cifras tendrán un destacado impacto en la lista Billaboard. En ella se publican los cien sencillos más vendidos en Estados Unidos, con el fin de promover el consumo de la industria musical nacional e internacional.

Según declaró la familia de la cantante, el velatorio y posterior entierro se celebrarán a puerta cerrada en Detroit, ciudad natal de Franklin, el 31 de agosto. Los seguidores de la artista podrán presentarle sus respetos en la capilla ardiente que tendrá lugar los días 28 y 29 de este mes en el Museo de Historia Afroamericana Charles H. Wright de la ciudad. En el cementerio Woodlawn descansarán los restos de Aretha Franklin, donde ya están enterrados su padre y otros familiares.

Tras su larga lucha contra el cáncer de páncreas, Aretha Franklin falleció el pasado jueves. Su última actuación tuvo lugar en noviembre de 2017 durante la gala anual de la AIDS Foundation de Elton John. El músico británico reflejó en su cuenta de Instagram su tristeza por la muerte de Franklin. "La pérdida de Aretha es un duro golpe para todo aquel que ame la buena música", escribió el artista en su publicación.

La revista Rolling Stone afirma que algunos artistas preparan un homenaje para la fallecida estrella del soul en el Madison Square Garden de Nueva York. De otro lado y según informó la agencia Efe , la iglesia de Detroit (EEUU) acogió el pasado domingo un homenaje a la artista. Durante la ceremonia, que tuvo lugar en el mismo recinto en el que el padre de la cantante, Clarence LaVaughn Franklin, fue pastor entre 1946 y 1979, también participó el reverendo y activista por los derechos civiles, Jesse Jackson.

La ceremonia fue retransmitida en directo a través de la página de Facebook de la iglesia baptista New Bethel. La homilía celebrada estuvo aderezada con música en directo, Jackson recordó que él mismo predicó en ese mismo templo durante décadas y rememoró sus momentos junto al progenitor de Franklin.

"Aretha era una rosa en un jardín de maleza", apuntó el activista, quien además afirmó que "recuerdo una vez que el Dr. King (en referencia a Martin Luther King) se enfrentaba a la bancarrota. Ella hizo una gira por once ciudades y dio todo el dinero al Dr. King".

Activismo

En ese sentido, el reverendo Jesse Jackson mencionó el activismo de Franklin, nacida en Memphis pero que se crió en Detroit, a favor de los derechos civiles en el país. La alocución de Jackson fue precedida por el sermón del pastor actual de la iglesia, Robert Smith, quien abrió el servicio señalando que este "es un día triste". "Aretha se ha ido de nuestra vista y del alcance de nuestra mano", dijo Smith, quien, no obstante, destacó que es una jornada feliz porque la cantante "está libre de dolor en el cielo".

El padre de la reina del soul, que era conocido como el "hombre de la voz del millón de dólares", fue pastor de la iglesia New Bethel hasta el año 1979, cuando falleció por dos disparos durante un intento de robo en su casa.

El tiempo que Clarence LaVaughn Franklin fue pastor allí, el templo pasó a ser conocido por su coro de góspel, sus retransmisiones de radio y sus reivindicaciones en el seno del movimiento por los derechos civiles de los negros.