Puerto de la Cruz se prepara para ser la capital de las tendencias con Phe Festival

Phe Festival reunirá el fin de semana a 18 artistas nacionales e internacionales en las dos jornadas de concierto que celebrarán entre el viernes y el sábado en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz. Además, el festival amplía su oferta para disfrutar del evento con Phe Creative, una jornada sobre creatividad e innovación abierta al público en clave veraniega con destacados participantes, que tendrá lugar a lo largo del jueves.

Los conciertos de esta tercera edición de Phe Festival darán comienzo el viernes con grupos como El Columpio Asesino y destacadas referencias como Carlos Sadness, Nathy Peluso, Pedrina, Pumuky, Floridablanca y Kid Simius. El sábado será el turno de Dorian, La Bien Querida, Perro, We are not dj's, Texcocco, Mento, Niña Coyote Eta Chico Tornado, Minifefas y We are trash. Las entradas para acudir a esta cita musical se encuentran ya a la venta en la propia página web www.phefestival.com, en la plataforma www.tickety.es y en diferentes puntos de venta oficiales de Tenerife y Gran Canaria. No obstante, Phe Festival arranca el jueves con la apertura de la taquilla ubicada a las puertas del recinto del festival, en la plaza Manuel Ángel Acosta, junto a la explanada del muelle. El horario de apertura será de 10:00 a 20:00 horas el jueves, y a partir de las 10:00 horas el viernes y el sábado.

Este año Phe Festival amplía la oferta de entretenimiento con más propuestas de moda, tendencias, gastronomía y deporte, con una pista para practicar skate y BMX, elementos que conviven para completar la experiencia festivalera. Foodtrucks y puestos de restauración como Raíces, Limón y sal, Con Foodamento, Ukelele, Bocadillos populares argentinos, Marisqueria, Chipsy y The Dog is Hot ofrecerán su carta degustación para el público asistente a Phe 2018, que contará además con un Winery y Coctail Bar. En el apartado de tendencias estarán presentes, además, la pop up store del colectivo EmprendeModa, Levi's, Grimey, Kish, Dicky Morgan, Quiquere, Island BmxVinyl Factory y un especial Makeup & Hair Korner además de la Phe Shop. El recinto es accesible y dispone de una plataforma adecuada para personas con movilidad reducida así como una zonas de descanso, pensadas especialmente para el público familiar.

Phe Creative animará la jornada del jueves en el Castillo Espacio Cultural con un programa para disfrutar y reflexionar de forma lúdica y distendida. Así, los talleres de Realidad Virtual y Family Djing son una oportunidad única de descubrir a los más pequeños las tecnologías del entretenimiento. Los emprendedores también tendrán un espacio por la tarde en Phe Kuchas para presentar sus proyectos en forma de pitch al público asistente.

La vanguardia cultural será la protagonista de la tarde con Phe Talks, una serie de videoconferencias sobre creatividad e innovación presentada por Gerardo Cartón. Este escritor y productor musical conversará en directo con Nadia Leal, periodista y crítica musical de la publicación NEO2, sobre la transformación de la comunicación digital y con Roger Planas, uno de los directores de la agencia Lateral Thinking, para hablar del marketing en la creación de experiencias únicas. Completando la sesión, se propone una charla cercana con Joan Vich, director artístico del FIB Festival Internacional de Benicassim, donde reflexionarán sobre el éxito de su modelo a lo largo de los años.

Ese mismo jueves por la noche, la música se extenderá por las calles portuenses con Phe Arounds, una iniciativa que persigue implicar a la ciudad en la actividad del festival fomentando a la vez la ambientación de la ciudad. De esta manera, varios locales de referencia en ofrecerán programación especial durante el Festival. A partir de las doce de la noche, el Pub Limbo acogerá la propuesta electrónica de P-Split djs, mientras que en Play Music Bar se podrá disfrutar de Bobby Bob, una selección de clásicos del soul, el funky y el hip hop. El sábado, a partir de las 13:00 horas, La Compostelana Plaza recibe a Lucía Rodríguez y Carolina Abreu en un concierto acústico en plena plaza del Charco.

El arte canario emergente también es protagonista en esta tercera edición del Festival con Phe Gallery, una exposición colectiva de 18 artistas canarios. Pintura, escultura, fotografía, ilustración, dibujo y mucho más en una exposición con la que se refuerza el compromiso con la creatividad local. La muestra estará abierta al público en el Castillo Espacio Cultural de martes a sábado de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Además, la sostenibilidad es parte fundamental de la experiencia de Phe 2018, por ello Ecoembes y sus Guardianes del Reciclaje visitan este año el Festival. Ataviados como unos originales superhéroes, animarán a mantener una conciencia responsable con el medioambiente también fuera del hogar, en espacios de ocio. Tenerife + Sostenible realizará talleres sobre reciclaje y movilidad por las mañana, entre el jueves y el sábado, y la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento portuense contará también con un punto de información sobre la recogida selectiva de residuos y otros programas que desarrolla.

Integrado en la Estrategia Cultural 2020 que impulsa el Área de Cultura de Puerto de la Cruz, Phe Festival continúa su apuesta por convertir la ciudad en un referente de la música en directo de gran formato, aportando frescura, reflexión y criterios de sostenibilidad, para consolidar una marca, un estilo y una imagen seductora orientada al exterior sin perder el compromiso con el público de aquí. Phe Festival está organizado y dirigido por Phenomenal Studio e Imoa Productions, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Gobierno de Canarias, Turismo de Tenerife y el Consorcio de Rehabilitación de Puerto de la Cruz, y con la colaboración de otros organismos, entidades y empresas, como el proyecto Emprendemoda del Cabildo de Tenerife, Ecoembes, Heineken y Levi's.