Una noche de cuentos y estrellas

Los amantes de la cultura y las estrellas cuentan ya con una cita ineludible en verano en Güímar. La Noche de cuentos y estrellas se ha conformado como un evento de referencia en esta zona sureña y cada año es esperada, no solo por los propios vecinos, sino también por foráneos, debido a la espectacularidad del lugar inigualable donde tiene lugar la actividad y el rico contenido cultural con el que cuenta esta propuesta.

Así, este año, esta cita cultural, que se celebró la pasada semana, contó con la organización de diversas charlas divulgativas de la mano de los astrofísicos John Beckman y Nayra Rodríguez Eugenio. Bajo los títulos Cómo nacen las estrellas y La vida de las estrellas, respectivamente, los dos profesionales mostraron interesantes detalles sobre los secretos del cielos. Además, tuvo lugar la narración de cuentos realizada por el grupo vecinal de la zona.

La velada se completó, asimismo, con un concierto de piano concedido por el artista Diego Expósito. Bajo las estrellas' estuvo enfocado a un público adulto y para niños y contó con una completa selección de música cinematográfica. En el repertorio programado pudo disfrutarse de piezas como Nocturno Op. 9, de Chopin, fusionado con Natural Women, de Aretha Franklin, haciendo homenaje a la mentada artista con motivo de su fallecimiento. También se pudieron escuchar temas de conocidas películas como Alicia en el País de las Maravillas y canciones como Moon River y My favorite things ( Desayuno con diamantes) y Over the rainbow (El Mago de Oz). Expósito también interpretó otros grandes clásicos así como temas propios, como Sueño profundo.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Güímar, David Román, aprovechó la ocasión para "agradecer a todos los participantes, así como a las personas asistentes, por formar parte de la cultura en Güímar, ya que desde esta Concejalía es fundamental la promoción y el disfrute con la misma, y por lo que se realiza este tipo de actividades pensadas para toda la familia".