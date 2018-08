Anané Vega, artista principal de la nueva sesión de Jameos Music Festival

Embrujo es la palabra que define y envuelve al público que acude a Jameos del Agua a cada una de las sesiones de Jameos Music Festival. El envolvente sonido de la cueva descendente hacia el Atlántico y la combinación de luces que se proyectan en su superficie volcánica no deja a nadie indiferente. Bajo ese hechizo, que estimula los sentidos, llega la tercera sesión y penúltima sesión de este festival veraniego que tendrá en su encabezamiento a Anané Vega.

Los Jameos del Agua, en Lanzarote, en esta ocasión es predominantemente femenino. Anané Vega, Paris Cesvette y Natasha Watts serán la principales protagonistas de la cita que se celebrará el viernes. Además, el encuentro también tendrá en cabina a Daniel Morales Sr. Chinaski y el tinerfeño Juan Fierro, quienes serán los encargados de ir calentando el tubo de los Jameos, que una vez más se viste de pies a cabeza con todas las entradas vendidas.

La apuesta por la calidad musical y conseguir una sintonía perfecta entre el público, los DJ y el entorno místico que envuelve Jameos del Agua siguen siendo los objetivos marcados por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y Lost Paradise, organizadores de esta cita estival.

Anané Vega, cabeza de cartel en esta sesión, es una artista internacional con todas las letras. Cuenta con miles de seguidores por todo el mundo y representa el poder femenino a los platos. Este verano ha formado parte del cartel de la fiesta The Ritual, en Ibiza, que gira alrededor del concepto The force is female (La fuerza es femenina), en la que ha compartido escenario junto a su marido, el gigante de la escena Louie Vega.

La caboverdiana es una artista polifacética, hecha a sí misma tras llegar a Nueva York. Modelo, cantante, DJ y empresaria, la multidisciplinar Anané Vega ha sido protagonista de importantes citas como la apertura de la XLI Super Bowl en la que cantó la canción One dream durante la presentación de su esposo y de su grupo, Elements of Life o la audiencia de Embajadores del presidente Obama. Se trata de una artista absolutamente implicada con la causa femenina, quien aprovecha sus apariciones en actos públicos para reivindicar la fuerza y el poder de la mujer.

A Jameos Music Festival Vega llegará con toda esa fuerza y con un repertorio marcado por sus orígenes, donde se entremezclan el afro tech, el tribal house y el deep house.

En esta noche especial estará también en los platos Paris Cesvette, la artista más singular y fresca de la música house británica en este momento. Productora musical, presentadora de radio y DJ, su sonido y versatilidad la han convertido en una pionera en la combinación de neo soul & smooth jazz con los ritmos más profundos de la pista de baile.

Clase, femineidad y elegancia sonora son el sello distintivo del estilo de Paris Cesvette en los platos. En su discografía aparecen colaboraciones con artistas tan importantes como Will Downing, Terry Hunter, Frank McComb, Kim Waters, Little Jimmy Scott, Junior Giscombe, Brandon Williams, Omar Lyefook y muchos más.

La tercera DJ y estrella del soulful, conquistó Reino Unido con su voz. Natasha Watts cuenta con una carrera artística amplia: cantante, compositora, intérprete y artista. En esta sesión de Jameos Music Festival se podrá disfrutar de su amplio repertorio que va desde el soulful, rare groove, hasta el jazz, blues o funk.

Cabinas canarias

Jameos Music Festival mantiene para esta penúltima sesión del verano su apuesta por la promoción de los DJ de la tierra. La tarea de ir encendiendo la pista de baile le toca en esta ocasión al tinerfeño Juan Fierro y al lanzaroteño de adopción, Daniel Morales Sr. Chinaski.

El primero lo hará con sus cálidos sonidos con un estilo nuDisco y deep house. Mientras que el segundo, muy querido en Lanzarote y conocido en el resto de Islas, ofrecerá un set divertido, ecléctico y con mucho groove, donde el afrobeat, la rumba, el reggae, el swing, balkan, world y la salsa con tintes electrónicos se mezclan sin orden pero con mucho concierto. Con estos ingredientes, el hechizo y la buena energía de Jameos Music Festival están garantizados una sesión más. Para que todo este encanto siga adelante la organización del evento cuenta con el apoyo y colaboración de Avis, Sands Beach Hotel, Tecnosound y Bezoya.