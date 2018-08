Los tenores Moncada y Utkin se ponen en la piel de Mustafá en 'La italiana en Argel'

Los tenores Matías Moncada Albarrán y Alexander Utkin compartirán el papel del monarca Mustafá durante la próxima producción de Auditorio de Tenerife, La italiana en Argel, de Rossini. Esta propuesta verá la luz el próximo 25 de octubre y supondrá el arranque de la temporada de Ópera de Tenerife. La participación de ambos se encuadra dentro de la sexta promoción de Opera (e)Studio, que comenzará su periodo de formación el próximo 7 de septiembre.

El tenor chileno Matías Moncada, formado en la Universidad de Chile y becado en la Fundación Ibáñez Atkinson y por la Corporación Amigos del Teatro Municipal de Santiago, se muestra "ansioso por conocer la Isla", ya que ha tenido "buenas referencias del trabajo lírico que desarrolla Ópera de Tenerife". Nacido en Rusia, Alexander Utkin estudió dirección coral en el Bryansk Regional College y en el conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo, y describe el recinto insular como "uno de los más bellos de España". El artista ruso, que en sus orígenes musicales abrazó el rock, tiene referencias personales de la labor formativa realizada en la Isla en los últimos años.

De la experiencia sobre Opera (e)Studio que comenzará en septiembre con una duración de dos meses, y para la que Utkin se ha preparado ex profeso, el artista ruso reconoce que se trata de "una gran oportunidad para participar en una emocionante producción y obtener experiencia escénica interpretando uno de los principales roles". Además destaca "la retroalimentación que supone trabajar con músicos prominentes y artistas jóvenes", aspecto que también resalta Moncada, que espera poder nutrirse "de experiencias que me enriquezcan y me hagan crecer como persona".

Los jóvenes artistas no han interpretado anteriormente La italiana en Argel, pero coinciden al adjetivarla como "energética". Moncada la asimila a "una ola que te atrapa desde la obertura hasta el final". Utkin, por su parte, añade que el clásico de Rossini "está lleno de humor y de poder vital". El personaje del monarca argelino es "todo un reto" según Moncada, ya que, "no puedes decaer, debes estar siempre activo para no perder la atención del público". El chileno añade que "ese histrionismo, chispa propia de Rossini, provoca que si uno de los personajes no mantiene la energía alta, todo se apaga". Utkin, por su parte, apela a los diferentes aspectos de la poliédrica personalidad de Mustafá para definir la dificultad del rol, "es un tipo serio, pero se comporta como un niño; así que creo que lo más difícil sería combinar estas dos características para hacerlo interesante y divertido para el público".

Con la mirada puesta en el futuro, ambos se mantienen con los pies en la tierra y prefieren ir paso a paso, tal como afirma Utkin "no sonaría muy original si dijera que mi objetivo es convertirme en un profesional de alto nivel, hacer una carrera internacional y cantar en todo el mundo". Hasta el momento, reconoce que se siente "muy cómodo con Rossini, y mi compromiso en Tenerife parece un buen comienzo para un largo y fructífero camino". Moncada también se centra en el presente ya que desea "seguir aprendiendo todo lo que pueda" dado que "todo lo que traiga el futuro dependerá de cómo decida vivir el momento actual", reflexiona.

Moncada y Utkin serán dos de los trece cantantes que integran la nueva promoción de Opera (e)Studio, donde iniciarán un proceso de perfeccionamiento artístico bajo la supervisión de Giulio Zappa que concluirá con la representación de cuatro funciones de La italiana en Argel, que tendrán lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife del 25 al 28 de octubre, una producción que traerá a la Isla al director musical Nikolas Maximilian Nägele y que contará con Giorgia Guerra en la dirección escénica.