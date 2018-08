Muere Aretha Franklin: sus canciones imprescindibles

La cantante Aretha Franklin ha fallecido a los 76 años dejando tras de sí una trayectoria artística de lo más destacable. Nacida en 1942 en Menphis, Franklin estuvo en el mundo de la música desde los años 50 dejando grandes éxitos como "Respect" y "Spanish Harlem", aparte de haber ganado dieciocho premios Grammy.

Entre sus mayor éxitos se encuentran también "You Make Me Feel Like A Natural Woman", "Day Dreaming", "Jump to It", "Freeway of Love" y "A Rose Is Still A Rose".

Además, de la mítica "I say a little prayer".

En 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Uno de sus temas ganadores de un Grammy fue "I Knew You Were Waiting for Me", un dueto que cantó junto al fallecido cantante británico George Michael.

En 2005, Aretha Franklin recibió la Medalla Presidencial de la Libertad -la mayor condecoración para un civil estadounidense- de manos del entonces presidente George W. Bush.

Franklin también cantó en enero de 2009 en la investidura presidencial de Barack Obama.

Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida.