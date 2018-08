TEA proyecta 'No amarás', una cinta que reflexiona sobre el amor y su aprendizaje

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta semana en el marco del ciclo de cine 100 años de la independencia de Polonia. Krzysztof Kieslowski: un camino a la libertad, No amarás ( Krótki film o milosci, 1988), dirigida por este director polaco. La película, que se podrá ver este jueves a partir de las 20:00 horas, está protagonizada por Grazyna Szapolowska, Olaf Lubaszenko, Stefania Iwinska, Artur Barcis y Stanislaw Gawlik. La entrada para asistir a esta proyección es gratuita previa retirada de las invitaciones en la taquilla de TEA. No amarás se pasará en versión original con subtítulos en español. No amarás se estrenó en el Festival de San Sebastián donde fue reconocida con el Premio del Jurado y el Premio Fipresci. Esa lúcida reflexión sobre el amor y su aprendizaje -como decía en su reseña Eduardo Rodríguez Merchán- se sostiene sobre una acción ascética, pero psicológicamente compleja. Un chico joven se enamora de una bella mujer que está observando por la ventana. A través de su dramática relación Kieslowski vuelve a bucear en asuntos existenciales decisivos para la humanidad: el amor y el sexo, y en su litigio cotidiano donde batallan la idealización del enamoramiento con la sexualidad.

Cabe recordar que este ciclo de cine dedicado a Krzysztof Kies?lowski se completa una exposición sobre el cineasta que incluye una muestra de carteles de sus películas y las fotos realizadas por Kies?lowski en su época de estudiante. La muestra, que se puede visitar de manera gratuita en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz, localizada en TEA, y en El Cuarto Oscuro de TEA hasta el 2 de septiembre, se compone de tres módulos.

La primera es Huellas de la memoria, elaborada por el Museo de Cinematografía de ?ód?, que documenta tanto la vida personal como la trayectoria artística de Kie?lowski incluyendo en el diseño fotografías, reseñas de periódicos, carteles, numerosas publicaciones, así como material de archivo nunca presentado. En un segundo módulo se exhiben los carteles de las películas de Krzysztof Kies?lowski y el tercero es una exposición de fotografías.