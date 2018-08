En directo: Phe Festival 2018, en Puerto de la Cruz

Disfruta en tiempo real y a través de nuestros canales online todo lo que acontece en el recinto de Phe Festival . Esta cita con la música, las tendencias, la gastronomía y el deporte urbano atraen a miles de personas a la ciudad turística de Puerto de la Cruz desde el

La Opinión de Tenerife se convierte en media partner de la tercera edición de Phe para que disfrutes de lo que allí acontece en streaming, estés donde estés. Desde la página del diario tinerfeño, así como desde las redes sociales del propio festival y de otros colaboradores como Lagenda de Tenerife, se podrá acceder a la emisión de los directos y vivir el ambiente Phe por internet.

Desde las 17:00 horas de este viernes 24 se podrá disfrutar de los directos de grupos como El Columpio Asesino y destacadas referencias como Carlos Sadness, Nathy Peluso, Pedrina, Pumuky, Floridablanca y Kid Simius. El sábado 25 será el turno de Dorian, La Bien Querida, Perro, We Are Not Dj's, Texxcoco, Mento, Niña Coyote Eta Chico Tornado, Minifefas y We Are Trash.

Este año Phe amplía la oferta de entretenimiento con más tendencias, gastronomía, y deporte con una pista para skate y BMX, elementos que conviven para completar la experiencia festivalera. Food trucks y puestos de restauración como Raíces, Limón y sal, Con Foodamento, Ukelele, Bocadillos populares argentinos, Marisquería, Chipsy y The Dog is Hot ofrecerán su carta degustación para el público asistente a Phe 2018, que contará además con un Winery y Coctail Bar. En el apartado de tendencias estarán presentes la pop up store del colectivo Emprendemoda, Levi's, Grimey, Kish, Dicky Morgan, Quíquere, Island BmxVinyl Factory y un especial Makeup & Hair Korner además de la Phe Shop.

Integrado en la Estrategia Cultural 2020 que impulsa el área de Cultura de Puerto de la Cruz, Phe Festival continúa su apuesta por convertir la ciudad en un referente de la música en directo de gran formato, aportando frescura, reflexión y criterios de sostenibilidad, para consolidar una marca, un estilo y una imagen orientada al exterior sin perder el compromiso con el público de aquí.

Phe Festival está organizado y dirigido por Phenomenal Studio e Imoa Productions, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Gobierno de Canarias, Turismo de Tenerife y el Consorcio de Rehabilitación de Puerto de la Cruz, y con la colaboración de otros organismos, entidades y empresas, como el proyecto Emprendemoda del Cabildo de Tenerife, Ecoembes, Heineken, Levi's y Hyundai.