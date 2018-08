Supertramp, Coldplay, Metallica y Katy Perry suenan hoy en Carrizal

La banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio asume un nuevo reto artístico irrumpiendo con su concierto Rock de Verano en las fiestas en honor a Nuestra Señora del Buen Suceso y San Roque en Carrizal esta tarde a partir de las 20:00 horas.

La Plaza del Buen Suceso se convertirá en el escenario donde los músicos de la citada sociedad hagan disfrutar al público asistente de la música rock más popular, contando para ello en esta ocasión con las colaboraciones del guitarrista carrizalero Félix Méndez, componente de los desaparecidos grupos Almogarock o Etiqueta Negra; y la cantante ingeniense Nereida Peña.

El concierto, que podrá disfrutarse se manera totalmente gratuita, comenzará con las melodías de la conocida banda británica de los años 60 Supertramp que incluye temas como The Logical song, Breakfast in America o It's Raining Again. Seguidamente sonará en las cuerdas de la guitarra de Félix Méndez, la icónica y más conocida canción de la banda californiana Guns N' Roses, Sweet child o mine, la cual dará paso a Santana a portrait del famoso guitarrista mejicano Carlos Santana, todo un pionero en fusionar la música latina con el rock.

También se ofrecerá otra de las múltiples variantes y estilos existentes en el rock, como es el caso de una de las interpretaciones más reconocidas de Metallica, 'Nothing Else Matters', una de las más bellas baladas de la banda estadounidense de thrash metal. No podía faltar en este recorrido una de bandas actuales más importantes, como es Coldplay, la banda británica de pop rock y rock alternativo, de la cual se interpretará una selección de temas, tales como Clocks, Lost y Viva la vida.

En la voz de Nereida Peña se escuchará Skyfall, canción incluida en la película del mismo nombre de la saga James Bond e interpretada por la gran diva del pop británico Adele. Y de una cantante británica a otra estadounidense, Katy Perry, una de las reinas de la música actual, de la cual se ha escogido uno de sus mejores y más reconocidos temas, la canción Firework. Livin'on a prayer de Bon Jovi es probablemente el tema más conocido de la banda estadounidense del mismo nombre, considerada como una de las más características del glam metal, el cual sonará también durante este recital, el cual se cerrará con The Blues Brothers, una recopilación de los temas más conocidos de la película cómica homónima.

La Sociedad Musical Villa de Ingenio estrena así un repertorio poco usual para bandas de música y en el que ha estado trabajando durante los dos últimos meses con el objetivo de ofrecer en este marco de las fiestas patronales carrizaleras un concierto poco habitual que permita escuchar en algo más de una hora de duración ersiones para banda de grupos y artistas relevantes del panorama rockero internacional.