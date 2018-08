Las sopranos Lorans y Eliseeva tildan a 'La italiana en Argel' de "brillante"

Las sopranos Inés Lorans Millán y Anna Kabrera Eliseeva ponen la voz a Elvira, la mujer del monarca Mustafá en La italiana en Argel, la genialidad cómica de Rossini que abre la temporada 2018-2019 de Ópera de Tenerife y que se representará en el Auditorio de Tenerife del 25 al 28 de octubre. Las dos cantantes se muestran ilusionadas ante su estreno en la Isla en una ópera que consideran "brillante y energética".

Inés Lorans es una soprano franco-española formada en el Conservatoire de Rennes y en la Guildhall School of Music & Drama de Londres. No ha estado nunca en Tenerife, pero sí tiene referencias de las producciones de Auditorio de Tenerife y en especial, del programa Opera (e)Studio "a través de las sopranos Inés Ballesteros y Leonor Bonilla", que han repetido presencia ya en las temporadas de Ópera de Tenerife y que recientemente fueron finalistas del Concurso Tenor Viñas en su edición 2018.

Anna Eliseeva es de origen ruso y está afincada en Madrid desde el año 2016. Su educación comienza en la Escuela Infantil de Música de Moscú continuando posteriormente en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Tampoco ha estado en la Isla pero tiene referencias del trabajo que se realiza, ya que según afirma "se hacen producciones muy buenas, y tengo muchos conocidos que han actuado en Ópera de Tenerife".

Las dos jóvenes tienen grandes expectativas del programa formativo que comienzan en septiembre en el Auditorio de Tenerife. Para Lorans, "al terminar mis estudios musicales en Londres, decidí preparar las audiciones", todo con el objeto de "perfeccionar mi formación en la escena". Eliseeva espera "aprender todo lo que pueda tanto del equipo de Ópera de Tenerife, como de los compañeros de esta edición". Este concepto de "aprendizaje integral" en común con otros artistas también es valorado por Inés Lorans.

Lorans y Eliseeva incorporarán en Tenerife el rol de Elvira a su repertorio. Ante ese estreno, Eliseeva apunta que La italiana en Argel se trata de una obra que apela a "fenómenos sociales importantes y complejos, siempre desde el humor y la ligereza". Lorans Millán, por su parte, cree que es una composición cuya "agilidad vocal y musical tan animada permite el lucimiento de los cantantes, no sólo en las arias sino en los ensambles", lo que la convierte en "una oportunidad perfecta para progresar en el repertorio de Rossini".

Respecto a las posibles dificultades técnicas que puede suponer el rol de Elvira, Lorans manifiesta que "pese a no tener un aria de solista, canta muchos ensambles alrededor de un sol-la-si agudo". Para ella, "estas notas están entre los agudos y los sobreagudos, y al ser soprano coloratura es un trabajo técnico tener que pasar de un registro al otro con facilidad"; al estar trabajándolo actualmente considera que "este rol me va a permitir poner esto en práctica y disfrutar sobre el escenario". Eliseeva considera que el aspecto más complejo del personaje es "no dejar que Elvira tenga solo una cara", para ello apela a "encontrar su fuerza", ya que de lo contrario "el rol de la mujer del rey de Argel sería débil y lánguido".

En cuanto a su futuro, Lorans Millán reconoce que "formar parte de este proyecto en Tenerife ya es una meta conseguida" y tiene claro que "el canto y el estar en escena" es lo que le hace feliz. En cuanto a personajes, espera tener "la suerte de interpretar Lakmé o La Reina de la noche", pero resalta especialmente el papel principal en Lucia de Lammermoor, de Donizetti, que considera "muy completo y con muchas dificultades, tanto vocales como dramáticas", un papel que también aspira a interpretar Anna Eliseeva en un futuro, si bien primero quiere terminar sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid, aunque compaginándolos ya con sus primeros pasos en el mundo laboral, como es "la oportunidad que me brinda Ópera de Tenerife".