El Dabuten Fest trae hasta Tenerife a Los Secretos, Celtas Cortos y La Unión

El Campo Municipal de Tasagaya acogerá el próximo 8 de diciembre la primera edición del Dabuten Fest, una cita musical que traerá hasta Tenerife a alguno de los mejores sonidos de la década de los 80. El cartel estará compuesto por tres grupos bandera de una brillante época creativa: La Unión, Celtas Cortos y Los Secretos.

Las entradas se podrán adquirir a partir de hoy a través del canal digital www.tomaticket.es y los puntos físicos tiendas Marypaz, Sonora Discos (Santa Cruz), Muebles Kiki (Güímar) y Rock Denim (Candelaria). La entrada general tiene un coste de 35 euros y 59 preferente, que incluye acceso al recinto por entrada exclusiva, ubicación en zona acotada y más próxima al escenario y barra exclusiva.

Los Secretos presentarán en Tenerife su gira de 40 aniversario, donde harán un repaso a través de sus grandes éxitos. De la misma manera, Celtas Cortos regresarán a la Isla con sus letras reivindicativas que no dejan a nadie impasible, con canciones que son considerables himnos, caso de 20 de abril, Cuéntame un cuento, La senda del tiempo o No nos podrán parar, entre otros. La Unión fue uno de los grupos españoles que más éxito alcanzó en la década de los 80 con su pop teñido de la new wave que dominó aquella década. Aún a estas alturas, el grupo musical que fue disco multiplatino, con más de 200.000 copias vendidas, sigue triunfando y sumando nuevos éxitos en su dilatada trayectoria musical. Con este marco musical, DabuTen pretende llevar a los asistentes de vuelta a la época dorada del pop español, con una noche irrepetible en la que se podrá disfrutar en el Estadio Municipal Tasagaya de Güímar, escuchando todos los éxitos de los 80 de la mano de alguno de los artistas más importantes de una generación única.